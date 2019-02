Figueres culmina la transformació de la plaça Escorxador en un passeig

Figueres culmina el procés de transformació de la plaça Escorxador i Tarradellas. L'espai ha canviat els aparcaments en zona blava per un pas per a vianants, llambordes de color terrissa, bancs i arbres dotant la ciutat d'una nova porta d'accés a peu des de l'aparcament dissuasiu de la carretera de Llançà.

L'obra ha comportat la recuperació de l'esplanada de davant l'antic escorxador que juntament amb la creació d'un itinerari en diagonal a través de la plaça Tarradellas i els nous espais de joc fa més «amable» el recorregut des de l'aparcament fins al centre, tal com ha assenyalat l'alcalde Jordi Masquef. El batlle preveu que el carrer Monturiol es converteixi en un dels grans atractius turístics de la ciutat amb la futura obertura de la casa natal de Dalí, i el nou traçat es convertiria en un itinerari turístic per al visitant.

La intervenció es completarà amb l'aixecament d'una vorera que connectarà l'aparcament amb la plaça Tarradellas. Actualment no hi ha cap traçat senyalitzat que hi enllaci amb el pàrquing i els vianants acostumen a creuar enmig del vial. L'Ajuntament està ultimant la redacció del projecte constructiu de la vorera elevada, amb la qual es completarà la dignificació de l'entorn. El consistori necessita l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) perquè la intervenció inclou perforar en una zona propera a la riera Galligans. Respecte al finançament, l'alcalde preveu que es pugui obtenir dels romanents d'altres obres. «En ser un projecte complementari ho podrem assumir perfectament», ha insistit.

«Es convertirà en una nova entrada de gent al centre de la ciutat, i els figuerencs guanyem un nou espai», ha insistit Masquef. A més, també s'hi ha instal·lat l'escultura Gran avió amb groc (1989), de l'artista Josep Maria Riera i Aragó.

La intervenció de la plaça Escorxador es va adjudicar per valor de 263.749 euros el passat mes d'agost. En canvi, la transformació de la plaça Tarradellas es va adjudicar el gener del 2019 per un import de 225.700 euros, però l'empresa va fer fallida havent executat un 30% de l'obra. L'Ajuntament va haver de tornar-la a licitar i es va adjudicar per valor de 172.300 euros. La intervenció ha renovat completament l'interior de la plaça, el mobiliari urbà i la zona de jocs infantils, i ha substituït l'arbrat en mal estat per nous exemplars convertint-se així en un accés renovat al centre de la ciutat.



Pendents del centre històric

Les obres del centre històric encara continuen i l'alcalde preveu que en les properes dues setmanes finalitzin els treballs del carrer Peralada. Aleshores es preveu reurbanitzar el carrer Ample, l'última obra pendent del Pla de Barris. Els treballs arrosseguen mesos de retard, amb la qual cosa l'adjudicatària s'exposa a ser sancionada. A més, el carrer Jonquera està pendent de la desconnexió de les línies elèctriques aèries que ha d'executar Endesa. En el cas del carrer Barceloneta, l'alcalde ha explicat que falta que la companyia de telefonia completi la instal·lació de les caixes de connexions.