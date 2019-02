L'equip de govern de Figueres porta el pressupost al ple, confiant que el PP s'abstindrà

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, portarà a aprovació els pressupostos municipals el proper 7 de març. El govern compta amb els tres vots favorables del PSC i confia en les dues abstencions dels regidors del PP.

El PDeCAT té una setmana per donar resposta a les condicions del PP, que passen sobretot per millores esportives, de mobilitat i d'aparcament. Ahir el govern ja va moure fitxa licitant les obres de millora de la pista esportiva del barri Horta Capallera.

Es traca d'un dels acords amb els populars per l'aprovació dels pressupostos del 2017 i una de les condicions per facilitar-ne l'aprovació enguany, segons ha explicat la portaveu dels populars, Maria Àngels Olmedo.

Les obres s'han posat a concurs amb un pressupost de 85.000 euros i preveuen diverses millores a l'espai i la instal·lació de nous espais esportius.

El pressupost es portarà al ple ordinari del primer dijous de març, per la qual cosa l'Ajuntament ha convocat la comissió informativa amb la resta de grups el proper dilluns 4 de març.

A diferència d'exercicis anteriors, el PDeCAT difícilment comptarà amb el suport d'ERC, que ha vist rebaixades diverses partides que considerava «estratègiques», han assenyalat tant l'alcalde com la portaveu dels republicans, Agnès Lladó. Compromís d'Esquerres, la CUP i Cs hi votaran en contra.

El pressupost compta ara per ara amb deu vots a favor (set del govern i tres del PSC). En els propers dies confien tancar els serrells per l'abstenció del PP, que no contempla negociar-ne el vot afirmatiu. El PDeCAT governa amb set regidors dels 21 que té el ple.