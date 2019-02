SOS Costa Brava denuncia que comencen les obres a Sa Guarda ignorant la moratòria

SOS Costa Brava denuncia una vegada més que tira endavant les obres a la urbanització de Sa Guarda de Cadaqués.



Aquesta setmana justament es va produir un conflicte per la presència d'un vehicle bolcat a l'entrada dels terrenys. Alguns testimonis acusaven la promotora per haver intentat retirar el cotxe amb una màquina dumper.Mentre els ecologistes consideren que iniciar els treballs vol dir ignorar la moratòria de la Generalitat de construir al litoral, l'alcalde Josep Lloret, ha manifestat públicament que no afecta la llicència concedida per urbanitzar els vials.