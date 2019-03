150 anys i cinc generacions de sabaters

La botiga Sabateria Roig, de Figueres, s'ha dedicat durant 150 anys a la venda de calçat i espardenyes i pel taulell del negoci hi han passat fins a cinc generacions de la mateixa família. Enguany l'històric establiment celebra aquesta efemèride amb un seguit d'activitats d'homenatge que es van presentar ahir amb un acte al Cercle Sport. El negoci actualment està regentat per Miquel Roig, que des del 2016 ha canviat el nom pel de Roig Urban Comfort.

L'ofici familiar el va forjar l'any l'any 1869 Sebastià Roig i Jofre, rebesavi de l'actual propietari. Roig i Jofre havia nascut a Vilanova de la Muga, motiu pel qual era conegut amb el sobrenom d'en «Vilanova», una denominació que donaria nom a l'establiment: Calzados Vilanova.

En els inicis es dedicava a la fabricació d'espardanyes i recollia el cànem dels camps que envoltaven els aiguamolls d'Empordà per tal de confeccionar la sola de les espardenyes, consistent en rentar, pentinar i torçar el cànem, fer les soles, donar-hi forma, cosir i envetar. Tot aquest procés es recull a la pàgina oficial de la botiga, que després d'un segle i mig d'història continua reivindicant els seus orígens. La primera botiga es va obrir entre el carrer Caamaño i Monturiol, a escassos metres de l'actual establiment, i el 1960 es van traslladar en el número 1 de la placeta baixa de la Rambla.



El secret del negoci

Per Miquel Roig, la clau per sobreviure durant 150 anys és el «treball en equip, la feina i la dedicació», explica el sabater al Setmanari Empordà, del mateix grup editor que Diari de Girona.

«La tradició em dona força per seguir i el secret del negoci son les tres esses: Servei, Situació i Selecció del producte», insisteix el propietari de Roig Urban Comfort.

La tradició de la sabateria la va seguir Miquel Roig i Casadevall i el 1944 s'hi va incorporar la tercera generació, Sebastià Roig i Sirvent, avi de l'actual propietari, i que va assumir el negoci en plena postguerra. «Tots els materials estaven confiscats i s'havien de fer sabates amb rodes de camions», recorda Miquel Roig, que qualifica aquells moments de «magres i delicats». En aquell context, l'any 1962 es va enderrocar l'edifici on hi havia Calzados Vilanova i la botiga es va traslladar a l'actual ubicació de la Rambla.

«El meu pare no va poder estar-s'hi gaire perquè va morir d'accident molt jove i jo, amb onze anys vaig començar a ajudar els avis», recorda Miquel Roig, cinquena generació de sabaters.

El negoci s'ha reinventat amb el pas del temps, incorporant nous proveïdors que utilitzen les noves tecnologies aplicades al calçat, però la família Roig mai ha renunciat als seus orígens. Amb aquesta filosofia de fidelitat als inicis artesans, es va obrir l'any 2013 la botiga Orígens, també a peu de Rambla i annexa a Roig Urban Comfort. «Orígens és un nou concepte de botiga, la font d'inspiració de la qual ha estat tornar a l'essència dels primers fundadors, on l'espardenya, els materials naturals i el mediterrani hi jugen un paper fonamental», es recull en la descripció de l'establiment.L'empresa figuerenca també va obrir botiga a Cadaqués (1993) i a Girona (2003).

Per celebrar els 150 anys de trajectòria, Roig Urban Comfort ha organitzat diversos actes per homenatjar les quatre generacions de la nissaga de sabaters. Impularan promocions exclusvies per a la clientela, exposaran plafons amb imatges d'època, organitzaran una jornada de comerç amb ponents de renom, una exposició de les bosses comercials de la botiga i Miquel Roig presentarà el seu llibre Comprar amb canons i vendre amb violins. També preveu col·laborar amb el Festival Acústica i la Mostra del Vi de l'Empordà.