Dues dones i un nen acaben intoxicats per mala combustió d'una caldera

Dues dones i un menor van acabar aquest dimecres al vespre intoxicats per la mala combustió d'una caldera a Figueres. El SEM els va evacuar amb ambulància a l'hospital de Figueres en estat lleu.

Els fets es remunten a un quart de nou del vespre de dimecres, en un domicili del carrer de la Font del Soc. Els Bombers s'hi van desplaçar amb tres dotacions i van comprovar que hi havia fuga de monòxid de la caldera.

Les dues dones que hi havia a l'immoble i el menor van explicar als sanitaris del SEM que se sentien marejats. I el motiu era el monòxid de carboni procedent de la mala combustió de la caldera. Per aquest motiu, els tècnics del SEM els va atendre in situ i després va traslladar les tres persones en estat lleu fins a l'hospital de Figueres.