El segon geriàtric de Figueres enfronta Ajuntament i Generalitat

La segona residència geriàtrica de Figueres fa més de deu anys que cueja i de moment els tràmits s'han enrocat. Pel conseller d'Afers Socials i Família , el geriàtric no es pot desencallar si no es defineix abans l'estratègia conjunta entre l'Ajuntament i el Departament. En canvi, per l'alcalde Jordi Masquef, aquesta estratègia «fa temps» que està definida i recorda que la Generalitat estava «totalment compromesa» amb l'aportació econòmica.

De fet, els pressupostos de la Generalitat –pendents encara d'aprovar– no inclourien aquesta inversió. «El projecte no es pot veure reflectit en els pressupostos si no hi ha aquesta estratègia conjunta», va insistir El Homrani.

Tot i això, el conseller va posar de manifest que la direcció de Serveis Territorials s'ha reunit amb el gerent de la Fundació Salut Empordà recentment per tractar el projecte.

D'altra banda, segons el conseller el projecte va quedar aturat per la crisi econòmica , però ha defensat el compromís de la Generalitat amb les necessitats del territori. «L'Alt Empordà és altament prioritari en matèria de llocs residencials», va insistir.

El conseller també ha recordat els acords arribats amb els ajuntaments de Molins de Rei i Sabadell per fer-hi residències per a gent gran i ha subratllat que «no es pot actuar amb la lògica del partit polític».

El cap d'Afers Socials ha fet les declaracions després de la carta oberta de l'alcalde Jordi Masquef publicada ahir a Diari de Girona en què el batlle reclamava el compromís de la Generalitat amb la construcció de la residència de gent gran. «Crec que la manera de relacionar-nos entre les institucions és trobar-nos i no a partir de cartes», ha etzibat Chakir El Homrani al respecte

Pel batlle, però, «el conseller ha tirat pilotes fora». Segons el Masquef, el Departament té una «nova política d'optimitzar places existents» i per un «canvi en els termes de l'acord».

L'Ajuntament va cedir uns terrenys municipals el 2017 a la Fundació Salut Empordà i un any després el consistori esperava que es formés govern a la Generalitat per tirar-ho endavant.

L'aleshores alcaldessa Marta Felip recordava que l'administració municipal ja havia fet tots els passos i que la fundació estava a punt per aprovar el projecte i construir el geriàtric tant bon punt la Generalitat hi aportés finançament.

El cost s'havia estimat en 5 milions d'euros, dels quals 2,5 milions els posaria la Fundació Salut Empordà, prop d'1 milió més de l'Ajuntament de Figueres i la resta per part del conveni entre la Generalitat i l'Obra Social La Caixa.

Del projecte se'n parla des del 2006, quan es van signar els convenis amb la Generalitat, en els quals hi constava que l'administració catalana havia de participar en la construcció del geriàtric i en la concertació de places públiques.