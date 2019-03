Figueres s'obra als inversors internacionals i des de l'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Figueres estan treballant per «vendre» la ciutat a persones i empreses estrangeres que vulguin instal·lar-s'hi. La iniciativa s'emmarca en el programa «Invest in Girona-Figueres» que es va presentar el 2015 amb l'objectiu de captar inversions empresarials a les àrees urbanes de les dues ciutats. A la capital alt-empordanesa, el projecte havia quedat aturat els darrers anys però amb la incorporació el desembre del regidor Manel Toro a l'àrea de Promoció Econòmica s'hi està tornant a treballar.

Toro reconeix que el programa ha passat per «hores baixes» i amb la seva incorporació al govern vol consolidar el programa que es va impulsar quan ell era regidor de Promoció Econòmica. «Volem donar-lo a conèixer a nivell europeu i internacional per atraure inversors estrangers», insisteix.

Malgrat que aquest ja era l'objectiu inicial, els resultats van ser «escassos». Els inicis d'Invest in van ser «molt actius» i el regidor recorda com el programa va aconseguir que una empresa Suïssa s'instal·lés a Castelló d'Empúries. La resta d'operacions es van centrar en facilitar la permanència en el territori d'empreses que, pel seu volum de creixement, marxaven de l'àrea urbana de Figueres.

Ara, però, el programa es torna a reactivar amb l'objectiu de captar l'interés d'inversors i donar suport i assessorament en totes les fases del procés: des de la recerca d'una ubicació fins la selecció del personal.

«Estem treballant conjuntament amb l'Ajuntament de Girona per crear un grup de presentació a internet», explica. I és que amb una de les principals dificultats que s'han trobat és amb la poca visibilitat que té el programa a l'estranger. «El projecte havia quedat adormit perquè no hi havia ningú que l'impulsés», subratlla el regidor.

Figueres ja havia fet passes per captar inversos de l'Àsia. La ciutat va participar el 2016 en un fòrum internacional a la Xina després que una delegació xinesa visités la ciutat amb l'objectiu que una empresa dedicada al sector agroalimentari, immobiliari i financer buscava establir-se a la zona.

La situació geogràfia de Figueres –l'única ciutat que no és capital de província amb connexió amb tren d'alta velocitat i a 36 quilòmetres de França i a 86 de Barcelona– la converteixen en una situació estratègica la qual volen treure el «màxim» de rendiment.

L'àrea urbana de Figueres inclou les principals zones d'activitat industrial i logística: Vila-sacra, Vilamalla, Vilafant, Santa Llogaia d'Àlguema, Pont de Molins, Llers, el Far d'Empordà (Logis Empordà) i Figueres ciutat.



Emprenedors alimentaris

La indústria alimentària és el segon sector amb importància al territori amb uns índexs de facturació que estan en constant creixement i una de les branques amb què treballen per atraure inversors, però també per impulsar nous projectes. És el cas del programa Figueres Food Talent, destinat a emprenedors del sector alimentari a qui es dona formació especialitzada, suport tècnic, comercial i de finançament.

És per això que aquesta setmana una delegació de l'Ajuntament de Figueres ha participat a l'esdeveniment per start-ups 4YFN (4 Years From Now) del Mobile World Congress, un espai que permet posar en contacte empreses, inversors i institucions públiques per llançar projectes conjunts. En el cas de Figueres, l'objectiu era atraure start-ups alimentàries.