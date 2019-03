Roses es prepara per ser un destí cicloturístic de referència. Es preveu preparar el terme i disposar d'eines perquè puguin circular-hi tot tipus de bicis i atraure turisme interessat en la pràctica d'aquest esport. El pla inclou les bicis elèctriques, que disposarien de punts de càrrega per poder tenir accés al cap de Creus. L'Ajuntament ha aprovat el Pla de reestructuració de Roses com a destí de ciclisme i alhora es treballa per connectar la població amb carrils bici amb punts estratègics com l'estació de tren de Vilajuïga o la zona del Port de la Selva.

El pla es va aprovar al darrer ple municipal i se centra en la part turística per tal de tenir les eines necessàries per potenciar la població com destinació turística de referència de cicloturisme.

El regidor de Turisme i Promoció Econòmica, Fèlix Llorens, va explicar al ple municipal que «és molt important per al futur econòmic de la població enfocar-nos en el desenvolupament d'aquest sector turístic per millorar-ne la capacitació».

El pla es vertebra en cinc eixos. El primer és la creació d'una marca i en segon lloc crear «el primer centre de cicloturisme, segurament de Catalunya», va dir Llorens. Aquest tindrà cabuda per a totes les pràctiques ciclistes. Un manual de bones pràctiques per ordenar l'activitat cicloturista i aconseguir que Roses sigui un poble ciclista on hi hagi una bona convivència amb aquest vehicle és la tercera pota del pla.

D'altra banda, el quart eix planteja que avui en dia un dels vehicles a tenir en compte són les bicis elèctriques. Segons Llorens, la idea és que «qualsevol persona, al marge de la seva condició física, pugui desplaçar-se per les muntanyes del cap de Creus amb total comoditat», va explicar el regidor. Això implicarà tenir una xarxa de carregadors per a bicicletes elèctriques.



Porta d'accés al cap de Creus

Finalment el cinquè eix posiciona Roses a través de punta Falconera com la porta del cap de Creus.

Segons el regidor de Turisme, es començarà a treballar «immediatament». Hi ha la voluntat, va dir, ha començat les reunions i entrevistes amb tots els actors implicats com els empresaris d'allotjament.

L'estudi de cicloturisme ajuda a tenir clar quin producte s'ha de tenir i com vendre'l.

Al marge del pla, l'Ajuntament i altres administracions porten a terme iniciatives que milloren les connexions de les rutes ciclistes entre les poblacions de la comarca. S'espera que una ruta per bicis arribi des de Castelló i connectar des del nord amb Port de la Selva i cap a l'oest amb l'estació de tren de Vilajuïga, va explicar Llorens. A més, es crearà un carril d'entrada a la població.

La possibilitat de ser considerat un destí turístic de referència seria un element més per ajudar a l'economia. Aquest tipus de turisme es pot donar durant tot l'any i no només a les èpoques de màxima afluència de turistes atrets sobretot per l'oferta de sol i platja.