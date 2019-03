Adif cedirà un terreny per la nova estació de busos a canvi de poder edificar pisos

L'Ajuntament de Figueres i Adif han acordat la cessió d'uns terrenys al carrer Progrés per traslladar-hi l'estació d'autobusos. El conveni, que encara no s'ha signat, inclouria el canvi de titularitat d'aquest solar actualment propietat de l'administrador d'infraestructures ferroviàries amb el compromís que l'Ajuntament permetés edificar en un altre terreny d'Adif.

Actualment l'espai només té usos ferroviaris i l'acord passa per dotar-lo d'un major aprofitament qualificant-lo com a sòl urbà residencial. L'alcalde Jordi Masquef ha explicat que encara no han signat el conveni amb Adif, però esperen que es el compromís verbal es pugui materialitzar abans de les eleccions municipals.

Paral·lelament, l'Ajuntament també haurà de tramitar la requalificació dels terrenys on es vol construir l'estació d'autobusos. Un cop aquests siguin de titularitat municipal, el consistori els podrà cedir a la Generalitat perquè hi executi el projecte. Masquef preveu que la nova estació sigui una realitat d'aquí dos anys. El projecte també inclou la construcció d'un vial per connectar l'equipament amb la ronda Sud i una passarel·la elevada per a vianats que enllaçaria amb la plaça de l'Estació. "Milloraríem la mobilitat i dinamitzaríem la zona est de la ciutat", ha insistit el batlle.

A l'espai que deixaria lliure l'actual estació de busos, el govern del PDeCAt hi vol construir la segona biblioteca.