Àpats, enterrament de la sardina i desfilades tanquen els primers carnavals

Roses, l'Escala, la Jonquera, Llançà o l'Armentera són algunes de les poblacions que ja han acomiadat el Carnaval d'aquest any amb àpats, desfilades i l'enterrament de la sardina. La festa, però, tornarà el proper cap de setmana amb noves desfilades. El principal programa d'actes serà a Castelló d'Empúries, on de nou milers de persones desfilaran en diverses rues tant al nucli de Castelló com al d'Empuriabrava.

Un seguici mortuori i el tradicional enterrament de la sardina van servir a Roses per acomiadar un dels més multitudinaris carnavals de les comarques gironines. Unes tres mil persones han desfilat a les diferents rues. Ahir va tenir lloc un àpat de totes les colles i es va tancar la festa amb un castell de focs d'artifici.

La Colla del Tech han estat els guanyadors de la millor carrossa i la millor disfressa, mentre Los Nenucos han estat premiats a Roses per la millor coreografia. I ja tenen Rei i Reina del Carnval 2020. Seran de la Colla Bruel i l'infantil de la colla Scargottins.

La celebració continua a altres poblacions. Avui té lloc a ­Capmany el tradicional Ranxo a mitja tarda i una desfilada a Cadaqués.

I per al cap de setmana vinent hi haurà gresca a Castelló d'Empúries, el Port de la Selva, Sant Climent Sescebes i Navata.