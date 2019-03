Detenen un camioner a la Jonquera per clonar targetes per comprar i pagar peatges

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys de nacionalitat sèrbia i sense domicili conegut per falsificar targetes de crèdit per adquirir combustible, que després tornava a vendre, i pagar peatges abaratint el cost del transport. Se li imputa un delicte de falsificació, tinença i ús de targetes de crèdit i dèbit.

La detenció es va produir el passat 28 de febrer durant un control de transport que s'havia muntat a l'N-II, a l'altura del punt quilomètric 774, a la Jonquera.

Durant l'operatiu es va aturar un camió, amb matrícula eslovena, per tal de fer totes les comprovacions. Quan els mossos van inspeccionar el tacògraf digital del vehicle per controlar el temps de conducció i descans obligatoris, van observar que hi havia amagades sota una petita estora unes targetes de crèdit de diferents empreses, de diferents països, amb el número secret anotat.

Tot seguit, amagades dins de la cabina del camió van trobar 47 targetes de crèdit de dubtosa procedència, un aparell electrònic per copiar bandes magnètiques de targetes de crèdit i un ordinador amb el programa informàtic de clonació de targetes.

Els agents també van detectar que l'home utilitzava i distribuïa targetes diferenciades per països, en funció si eren bloquejades en un país o un altre, depenent del sistema de pagament.

Davant les evidències els mossos van detenir-lo com a presumpte autor d'un delicte de falsificació.

Segons han informat els Mossos, de la investigació es desprèn que el detingut falsificava targetes de crèdit per adquirir combustible, que després tornava a vendre, i pagar peatges abaratint el cost del transport.

El detingut, que no tenia antecedents, va passar el dia 1 de març a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual el va deixar en llibertat.