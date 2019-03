Fuig amb un cotxe robat i el permís retirat d´un control d´alcoholèmia a Fortià

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per conduir un cotxe robat, amb el permís de conduir retirat i fugir d'un control d'alcoholèmia a Fortià (Alt Empordà). Cap a les quatre de la matinada de dissabte, agents de Trànsit feien un control a la carretera C-260 quan van donar l'alto al vehicle sospitós. El conductor no va fer cas a les indicacions dels Mossos i va continuar la marxa. Els agents el van seguir i el van aturar poc després. Quan el van identificar, van comprovar que tenia el permís retirat per ordre judicial i que, a més, el cotxe constava com a robat des del desembre a Badalona. També li van fer la prova d'alcoholèmia, que va donar negatiu.

Els Mossos el van detenir com a suposat autor d'un delicte de robatori o furt d'ús de vehicle i un delicte de trencament de condemna per conduir amb el permís suspès judicialment. L'arrestat té 38 anys, és de nacionalitat espanyola i veí de Barcelona.

A més, dins el vehicle hi duia set parells de sabates esportives noves i 33 paquets de cosmètics. Segons informen els Mossos, el sospitós no va poder acreditar la procedència d'aquests objectes. Per això, els agents els van comissar i han obert una investigació per esbrinar si són robats.

El detingut, que té antecedents, va passar el dia 3 març a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.