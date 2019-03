El PP permetrà l'aprovació dels pressupostos del PDeCAT a Figueres

Els pressupostos municipals de Figueres s'aprovaran aquest dijous gràcies a l'abstenció del PP. Els dos regidors populars han pactat el vot amb el govern del PDeCAT, que necessitava almenys dues abstencions per poder tirar endavant els comptes del 2019. «No podem donar un vot afirmatiu perquè ens ha costat molt que les nostres propostes d'altres anys tiressin endavant i encara hi ha temes pendents», ha explicat la portaveu del grup municipal del PP, Maria Àngels Olmedo.

Els primers pressupostos com a alcalde de Jordi Masquef compten amb deu vots afirmatius: els set de l'equip de govern i tres del PSC. Per altra banda, si res no canvia, hi haurà nou vots negatius: ERC (3), CUP (3), Cs (2) i CExF (1). Al govern de Figueres només li faltaven dues abstencions per poder aprovar els pressupostos del 2019.

El govern de Figueres negociava des de feia dies amb els populars la validació dels pressuposots i finalment han aconseguit tancar l'acord, segons ha confirmat la portaveu del PP, Maria Àngels Olmedo. Les condicions de la portaveu dels populars i l'edil Diego Borrego inclouen el compliment d'acords pendents dels pressupostos anteriors així com propostes pels comptes d'enguany centrades sobretot en millores urbanes i esportives.

El document pactat contempla la instal·lació de càmeres de videovigilància al parc de les Aigües; impulsar la candidatura del castell de Sant Ferran com a patrimoni de la UNESCO; l'arranjament del cautxú de la zona infantil de la plaça Joan Tutau; l'ampliació de sis pistes de petanca a la zona esportiva; invertir en l'eliminació de les barreres arquitectòniques; el tancament de l'estadi Albert Gurt; dotar d'aire condicionat el local de l'Associació de Veïns del Culubret i Horta de l'Hospital i arranjar l'accés del carrer Pastora.

Quant a mobilitat, els populars també han condicionat la seva abstenció a estudiar el projecte de variant des de la ronda Sud fins la ronda Barcelona; convertir en sentit únic la pujada del Castell i buscar una alternativa per a la baixada i canviar l'horari de la zona de càrrega i descàrrega.

D'altra banda, alguns dels acords inclosos en el document i corresponents a anys anteriors ja s'han començat a impulsar, com ara la licitació de millores en la pista esportiva d'Horta Capellera; la il·luminació de l'estadi Albert Gurt i l'arranjamnent de la vorera del carrer Méndez Núñez.



També a Girona

L'alcalde, Jordi Masquef, podrà aprovar els pressupostos gràcies a l'abstenció dels populars, tal com ho va fer la seva homòloga a Girona. L'alcaldessa Marta Madrenas (PDeCAT) també va poder tirar endavant els comptes gràcies a l'abstenció de la regidora del PP Concepció Veray. Ja l'any passat, Figueres va pactar-ne l'aprovació amb els populars i en fa dos els edils també es van abstenir.