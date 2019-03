Judici 1-O: Un hoteler de Figueres denuncia insults i amenaces per acollir policies

El responsable d'hotel que va acollir policies a Figueres, Sergi Travé de l'hotel Travé ha explicat que sí van rebre pressions via telefònica. Travé ha demanat poder declarar sense que es fes pública la seva imatge. L'administrador de l'hotel Travé de Figueres, Sergi Travé, ha explicat que van allotjar més d'un centenar d'agents de la policia espanyola entre setembre i octubre de 2017.

A preguntes del fiscal Fidel Cadena, Travé ha explicat que es van fer dues concentracions davant de l'hotel, una d'estudiants per protestar per la presència dels agents i una altra de signe contrari, per donar suport a la policia espanyola. El responsable de l'establiment ha negat que es fessin actes "d'assetjament" cap als policies i ha afirmat que les concentracions eren "pacífiques". Tanmateix, la policia va establir un perímetre de seguretat per impedir que arribessin a la porta de l'hotel, segons ha recordat.

El propietari de l'establiment hoteler ha explicat que van rebre trucades amenaçadores per fer "pressió" perquè els agents marxessin. Sobre el contingut de les trucades, ha relatat que eren "des d'insults a alguna amenaça" de "boicot" a l'hotel. El responsable de l'establiment va comunicar aquesta "pressió" a la policia nacional, ja que, segons ha explicat, els impedia "exercir la feina amb normalitat".