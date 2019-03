L´Ajuntament de Figueres adjudica les primeres obres de la casa natal de Dalí

Les obres de la casa natal de Salvador Dalí al carrer Monturiol són «a punt de començar». Així ho ha assegurat l'alcalde, Jordi Masquef, que ha avançat que la rehabilitació de l'immoble ja s'ha adjudicat. La primera fase d'obres es va treure a licitació per 1,16 milions d'euros i la intenció era que els treballs comencessin al gener.

La mesa de contractació ja ha escollit l'oferta guanyadora del concurs públic, però l'Ajuntament encara està pendent de formalitzar el tràmit abans de publicitar quina constructora executarà els treballs i el seu cost. Tot i això, l'acord de classificació i adjudicació ja està resolt i un cop l'empresa guanyadora del procés licitador subscrigui el contracte, s'adjudicarà formalment.

Almenys cinc empreses haurien presentat ofertes per executar la primera fase d'obres pressupostades en 1,16 milions d'euros (IVA inclòs), les quals van visitar a principis de desembre l'edifici objecte dels treballs acompanyats de l'arquitecte Jordi Ricart.

Els primers treballs en l'habitatge de Figueres on va néixer Salvador Dalí han de permetre reforçar l'estructura de l'edifici, reconstruir la coberta i rehabilitar la planta baixa i l'entresol de la finca –on va néixer Dalí–, amb l'objectiu que l'espai museïtzat pugui obrir-se al públic el 2020.

L'alcalde, Jordi Masquef, ha avançat al xat del Setmanari Empordà i Diari de Girona que les obres s'iniciaran «en unes poques setmanes». Fonts municipals han confirmat que la mesa de contractació ja ha emès l'acord de classificació.

«Necessitem aprovar el pressupost per disposar de finançament», argumenta el batlle. Els comptes municipals es validen demà amb el suport del govern del PDeCAT, el PSC i l'abstenció del PP. Així, en els comptes munnicipals hi haurà reflectida aquesta partida.

L'Ajuntament va convocar la licitació pel contracte d'obres el passat mes de novembre després que la Diputació anunciés que invertiria 500.000 euros en dos anys per fer realitat el projecte, una quantitat que se sumarà als 250.000 ja compromesos per l'Estat. Així, la primera fase rebrà mig milió d'euros d'administracions supramunicipals.

L'immoble és de titularitat municipal des de la seva adquisició l'any 1994 i no ha sigut fins passats 25 anys quan finalment s'ha desencallat el projecte per fer visitable la casa natal. Un cop acabi aquesta primera fase, quedaran encara treballs pendents per valor d'1,3 milions d'euros, consistents en instal·lacions elèctriques, climatització, restauració de fusteries i seguretat contra incendis.

Paral·lelament s'està treballant en la museïtzació de l'habitatge per definir què hi ha d'haver i com s'ha d'exposar. En total, les obres per rehabilitar i fer visitable l'habitatge tenen un cost total de 2,5 milions d'euros dividits en dues fases.

Dalí va viure a l'habitatge del carrer Monturiol fins als 8 anys, quan la família es va traslladar en un pis a poca distància a la plaça de la Palmera.