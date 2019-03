Figueres aprova el pressupost amb el suport del PSC i l'abstenció del PP

L'equip de govern de Figueres (PDeCAT i els dos regidors no adscrits) ha aconseguit aprovar inicialment el pressupost per al 2019 amb el suport del PSC i l'abstenció del PP. Tot i que governen en minoria (amb set dels 21 regidors del plenari) ha aconseguit deu vots favorables, davant dels nou en contra de la resta de partits a l'oposició (ERC, CUP, Ciutadans i Compromís d'Esquerres). L'alcalde, Jordi Masquef, ha defensat que es tracta d'uns comptes de "recuperació" i de "contenció" i el regidor d'Hisenda, Manuel Toro, ha afirmat que és un pressupost "molt ajustat". Alguns dels grups contraris, però, han criticat uns comptes que no veuen "reals" i que no atenen les necessitats de la ciutat. El pressupost d'aquest any ascendeix a 58,4 milions d'euros (milions), 4,5 dels quals es destinaran a inversions. Entre els principals projectes, hi ha les obres i la museïtzació de la casa Natal de Dalí i el nou pavelló poliesportiu.

El govern de Figueres ha aconseguit tirar endavant inicialment els comptes per aquest any amb els vots favorables del PSC i l'abstenció dels dos edils del PP. L'equip, que governa en minoria, però, no ha comptat amb el suport de la resta de formacions a l'oposició (ERC, CUP, Ciutadans i Compromís d'Esquerres), que hi han votat en contra.

L'alcalde, Jordi Masquef, ha començat el discurs detallant els principals punts del pressupost i ha dit que es tracta d'uns comptes de "recuperació" i de "contenció" que tenen com a principals inversions el nou pavelló i l'obertura i museïtzació de la casa natal de Dalí.

També ha destacat l'augment previst en els ingressos (uns 1,85 milions) fruit, sobretot, dels diners que esperen recaptar amb l'impost de l'ICIO, les plusvàlues, l'increment de la taxa d'escombraries i una major eficiència en el cobrament de multes. A més, ha detallat que s'hi inclou una part de l'aplicació de la valoració de llocs de treball dels empleats municipals, una "llarga reivindicació".

La majoria de grups de l'oposició, però, no han vist amb bons ulls els números i els han arribat a qualificar de poc "realistes". En aquest sentit, la portaveu d'ERC, Agnès Lladó, ha dit que no s'expliquen com esperen aconseguir un increment d'ingressos amb moltes taxes congelades i "com explicaran als ciutadans que apujaran la taxa d'escombraries amb la ciutat tal com està?".

Lladó ha afirmat que el mateix alcalde li va dir que eren un comptes de "supervivència" i que ella creu que ho són però "no per a la ciutat sinó per a altres coses". La cap de l'oposició ha dit també que van donar suport als exercicis del 2017 i del 2018 però que ara no poden fer-ho.

La CUP, per la seva banda, ha dit que hi votaven en contra perquè el mateix equip de govern volia que així fos. "Han ignorat la tercera força de la ciutat", ha afegit. El seu portaveu, Toni Garcia, ha dit que més enllà de les formes, no veien bé el contingut. Entre altres coses, ha afirmat que l'aplicació de la valoració de llocs de treball, que ells donen suport, arriba tard i que ja s'hauria d'haver començat a aplicar fa temps.

"No donem suport a partits que trenquen la convivència"

El portaveu de C's, Héctor Amelló, ha al·legat que no podien donar-los suport per "raons que excedeixen l'àmbit local" i perquè "no podem concedir poder territorial als partits que trenquen la convivència". També ha dit que pensen que l'equip de govern "no té projecte i que han deixat la ciutat "pitjor de com la van trobar".

"Qualsevol suport al seu govern seria una traïció als votants constitucionalistes", ha dit. Aquestes afirmacions, però, li han costat les crítiques de la portaveu del PP, Mª Àngels Olmedo, que li ha dit que ells s'abstenien i que no per això es consideraven "menys constitucionalistes".

"Nosaltres senzillament mirem per Figueres i als ciutadans els podrem explicar les propostes que hem aconseguit portar a terme. Vostès no podran dir res perquè no han fet res", ha afegit Olmedo.

El portaveu del PSC, Pere Casellas, ha justificat el suport als comptes perquè considera que la ciutat "necessita tenir pressupost" i ha recordat que es tracta d'una eina viva que, passades les eleccions municipals, el nou govern "podrà modificar, si cal". "Pocs mesos abans de les eleccions, tombar un pressupost no aportaria res a la ciutat", ha afegit.

Finalment, el regidor de Compromís, Òscar Vergés, ha dit que "no és el pressupost que necessita Figueres" i ha qualificat els comptes "d'exercici d'enginyeria". I és que, segons ha dit, fan cas "omís" a les necessitats bàsiques de la ciutat i, a més, contemplen un increment d'ingressos que no veu "real".

Més de 58 milions

El pressupost aprovat inicialment ascendeix a 58,42 milions, 4,5 dels quals es destinaran a inversions. Entre els principals projectes, hi ha l'obertura i museïtzació de la casa natal de Dalí (519.000 euros), l'adquisició de part de la casa on va viure (50.000 euros), les obres del nou pavelló poliesportiu (1,07 milions) o l'ampliació del centre de formació integrat Ferran Sunyer (100.000 euros). Els comptes municipals també inclouen una partida d'1,4 milions per al futur nou contracte d'escombraries i 1,02 milions per externalitzar part del servei d'enllumenat públic i de parcs i jardins.