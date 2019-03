El govern de Figueres porta a aprovació avui un pressupost de 58,4 milions d'euros

L'equip de govern de Figueres porta a aprovació en el ple d'aquest vespre un pressupost de 58,42 milions d'euros. Els comptes contemplen una inversió de 4,5 milions i entre els principals projectes hi ha les obres del nou pavelló esportiu (1,07 milions), la museïtzació i obertura de la casa natal de Salvador Dalí (519.000 euros), l'adquisició de part de l'edifici on va viure el pintor (50.000 euros), les obres de la nova seu de la DO Empordà (90.000 euros), la reforma del Museu de l'Empordà (125.000 euros) i la segona fase d'obres del centre de formació integrat Ferran Sunyer (100.000 euros).

Els pressupostos inclouen a més, 1,4 milions pel nou contracte de neteja i escombraries, 360.000 pel nou servei d'enllumenta i 660.000 de parcs i jardins. L'alcalde Jordi Masquef assegura que es tracta d'uns comptes de "recuperació, estalvi i reajust".

El pressupost del 2019 és llegurament superior al del 2018 (56,7 milions) i preveu un 5,63% més d'incressos (1,85 milions més) provinents de l'ICIO i les plusvàlues, l'increment de la taxa d'escombraries un cop entri en funcionament el nou servei i més pressió a l'hora de posar sancions.

El govern del PDeCAT podrà tirar endavant el pressupost amb el suport del PSC i l'abstenció del PP.