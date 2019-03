La lesió d´un jugador de bàsquet evidencia les deficiències de les instal·lacions esportives de Figueres

Els equipaments esportius de Figueres fa temps que estan saturats, però les instal·lacions també presenten deficiències i problemes de seguretat. La lesió el cap de setmana passat d'un jugador cadet del club de bàsquet Adepaf ha evidenciat una vegada més les mancances de la ciutat en aquesta matèria i la necessitat «urgent» del tercer pavelló.

El jove esportista va xocar contra una paret de formigó durant un partit de bàsquet divendres passat al pavelló Roser Llop i va necessitar atenció mèdica. Arran de l'accident el jugador va patir dues fractures de cúbit i radi al braç i quatre punts de sutura, segons ha explicat el club. No podrà jugar en els propers mesos.

«Aquest és el cas més recent i el més greu perquè el cadet també va patir un traumatisme cranial important sense conseqüències greus», insisteix el president de l'Adepaf, Oriol Rabert. El pavelló Roser Llop té tres pistes laterals amb les cistelles de bàsquet a un metre escàs de la paret. És precisament aquesta estructura la que el club denuncia que és un perill per la seguretat dels jugadors, ja que quan encistellen tenen poc marge per frenar i evitar el xoc amb la paret.

La solució que s'hi ha trobat arran de l'incident és la instal·lació d'una escuma per esmorteir el cop i evitar que cap altre jugador s'hi faci mal. Des del club s'ha reclamat una reunió urgent amb l'alcalde i regidor d'esports Jordi Masquef que de moment encara no s'ha celebrat, segons explica el president de l'Adepaf, però tant des del club com l'Ajuntament s'ha confirmat que han mantingut contacte telefònic. «S'han compromès a col·locar la protecció en un màxim de dues setmanes», subratlla Oriol Rabert.



Pla de millores

De fet, la instal·lació de l'escuma protectora està recollida en un pla de millores del pavelló municipal Roser Llop que encara no s'ha executat en la seva totalitat. Però el recinte també presenta altres problemes per a la seguretat dels usuaris i visitants. És el cas de la barana de les grades que no té cap element de seguretat i suposa un perill.

El pavelló acull mensualment un partit del projecte infantil la Ceba que impulsa l'Adepaf amb la col·laboració de l'Ajuntament, les escoles de la ciutat i el CB Escolàpies. Quan els 12 equips juguen partits, al pavelló s'hi concentren entre 120 i 140 nens, la qual cosa suposa una «situació de risc important».

Els nens s'esperen a la grada mentre no juguen però la barana de ferro no té protecció i hi ha perill que es precipitin a la pista. En aquest sentit també estan pendents de la instal·lació de mampares transparents en els buits de les tanques.

Però aquest darrer ensurt no ha sigut l'únic. Aquest setembre es va produir un despreniment parcial d'una cistella del pavelló Rafa Mora mentre es jugava un partit d'hoquei sense ocasionar ferits.

El pavelló Roser Llop es va construir a principis dels noranta i no va contemplar aquestes problemàtiques. «L'any 91 les mesures de seguretat no estaven tan ben definides», uns aspectes que el nou pavelló ja inclourà.



A «anys llum» d'altres ciutats

Però Figueres necessita més espai per a les activitats esportives. Les instal·lacions actuals són insuficients i l'Ajuntament ha hagut de signar un conveni d'ús amb Biure perquè els clubs de la ciutat puguin utilitzar el seu pavelló. «Anem molt endarrerits quant a instal·lacions esportives en comparació amb altres capitals de comarca com Blanes, Lloret o Sant Feliu», subratlla Rabert.



Al respecte, des del club demanen que s'agilitzi la construcció del tercer pavelló a la zona de l'Olivar Gran. El ple de febrer va aprovar-ne el projecte però pel club és «paper mullat» si en el pressupost no s'hi veu reflectit amb una «bona partida». Avui els comptes municipals es validen en el ple. «No podem permetre que el projecte s'endarrereixi perquè els clubs de Figueres estem patint la manca d'instal·lacions i ens trobem a anys llum de la resta de ciutats», insisteix el president de l'Adepaf.