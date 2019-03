L'Hospital de Figueres obre una unitat pionera sobre disfunció sexual femenina

Coincidint amb el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, l'Hospital de Figueres ha anunciat la posada en marxa d'una Unitat pilot dedicada específicament a la disfunció sexual i el dolor pelvià, integrada dins el servei de Ginecologia i Obstetrícia del centre empordanès de referència.

El projecte, l'únic d'aquest tipus que hi ha en funcionament a la demarcació de Girona en l'àmbit de la sanitat pública, ha estat presentat per Àngels Morales, directora assistencial de la Fundació Salut Empordà, i Raquel Tulleuda, ginecòloga de l'Hospital i responsable de la nova unitat pilot. Durant l'acte han estat acompanyades pel gerent de la FSE, Martí Masferrer, qui ha introduït la presentació posant èmfasi que el nou servei "cobreix una necessitat que hi havia". La doctora Morales ha aprofundit en el concepte de "resposta a una demanda directa" de les usuàries i per cobrir l'objectiu "que la Fundació Salut Empordà, més enllà de proveir serveis, també sigui un agent de salut per a la comarca".

La Unitat pilot parteix de la hipòtesi que "un increment en l'atenció a la salut sexual de les dones es pot traduir en una millora de la seva qualitat de vida. Cal tenir en compte que, avui en dia, mentre que l'especialitat d'Andrologia s'ha consolidat en el món de la Urologia per als homes, una dona en la mateixa situació disposa d'un ginecòleg que sovint no té formació específica en disfunció sexual", segons l'Hospital.

Àngels Morales explica que, fins ara, "la disfunció sexual de les dones s'aborda en el sistema sanitari de manera general des de la ginecologia". La nova unitat figuerenca pretén abordar el tema de "manera multidisciplinària, fent un salt endavant amb una visió especialitzada".

Aquesta especialització està en mans de l'equip que lidera la ginecòloga Raquel Tulleuda, segons la qual cal superar els vells estigmes sobre la sexualitat femenina "un tema del qual sembla que no se'n pot parlar i que sigui tabú". "Fins ara, les disfuncions sexuals estaven en mans dels psicòlegs, un fet que no es pot menystenir, però fa falta un abordatge més orgànic i multidisciplinari, com diu la doctora Morales. Aquest abordatge ha d'estar basat en tres pilars: el físic, el psicològic i el relacional"

Per aquest motiu, amb aquest projecte pilot, l'Hospital de Figueres vol abordar la sexualitat femenina de manera específica i transversal, dirigint-se a les dones i al conjunt de la parella. La Unitat pilot està formada per una ginecòloga especialitzada en disfuncions sexuals i, en els casos que sigui necessari, es coordinarà amb altres professionals com poden ser psicòlegs o fisioterapeutes de sòl pelvià. Inicialment, la consulta és quinzenal, i els pacients hi van per derivació dels especialistes. També es contemplen sistemes d'accés ràpid en cas de necessitat.

Les dues doctores de l'Hospital de Figueres es mostren molt il·lusionades davant aquest repte professional. Tulleuda destaca que "a les dones, sovint, quan van al ginecòleg, no se'ls pregunta per l'activitat sexual perquè no hi ha capacitat de resposta" i rebla el clau en reivindicar que "el tabú sobre la sexualitat femenina és evident. El clítoris no es va descriure fins a l'any 1998. La sexualitat femenina no s'ha tingut en compte fins fa ben poc".

Per això aquesta nova unitat també es marca el repte de recollir dades durant el pròxim any per a tenir una base de referència sobre la realitat de la població femenina de la comarca. "Estarem a l'expectava i serem flexibles en l'evolució del servei", diuen les metgesses. "El balanç que podrem fer d'aquí a un any és important", perquè, encara que sembli mentida en ple segle XXI, "no hi ha estudis sobre el tema, en general", segons la ginecòloga.

La Unitat pilot de disfunció sexual i dolor pelvià també estarà atenta a la situació de les dones migrants que han sofert l'ablació de clítoris i que pateixen en silenci aquest fet. També tindrà en compte la realitat demogràfica de la comarca i l'alta presència de població nouvinguda: "No en podem quedar al marge".

Dades i objectius

A l'hora de posar en marxa aquest projecte pilot s'han tingut en compte les següents dades:

A l'Hospital de Figueres es diagnostiquen uns 60 casos anuals de càncer de mama i 45 d'altres de tipus ginecològic. Es tracta de més de 100 pacients anuals que veuen afectada en major o menor mesura la seva vida sexual (alguns estudis ho situen al 80%).

A l'Hospital de Figueres es fan quasi 1.000 parts anuals, el 80% dels quals són vaginals. Als 3 mesos del part, les estadístiques indiquen que un 80% de dones pateix alguna disfunció sexual. I a l'any, més del 50% té problemes de desig.

És per això que, a més de la consulta general, la Unitat proposa accions complementàries per donar suport específic a certs col·lectius:

Sessions informatives per a gestants i puèrperes i seguiment un cop han estat donades d'alta

Abordatge específic de pacients amb càncer de mama i altres càncers ginecològics

Abordatge específic del dolor pelvià i de l'endometriosi

Definició d'un cribratge de violència de gènere en el qüestionari ginecològic