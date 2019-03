Tres detinguts pel crim de l´home que va aparèixer mort al pantà de Darnius

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones pel crim de l'home que va aparèixer mort al pantà de Darnius Boadella (Alt Empordà) el 24 de novembre passat. Són un pare i els seus dos fills, a qui la policia ha arrestat al Vallès Oriental. La principal hipòtesi dels investigadors és que l'autor material del crim va ser el pare, que hauria mort la víctima –un rus de 55 anys- després de discutir-se amb ella. Els Mossos situen el crim la nit del 23 de novembre; és a dir, poques hores abans que es localitzés el cadàver llastrat amb pedres a l'embassament. Segons fonts properes a la investigació, els fills es desvinculen del crim; reconeixen, però, que van acompanyar el seu pare amb una furgoneta fins a Boadella per desfer-se del cadàver.

Dos pescadors van localitzar el cos sense vida de la víctima el 24 de novembre passat al pantà de Darnius. El cadàver estava llastrat amb pedres i tenia signes de violència. L'autòpsia posterior va confirmar que l'home havia mort com a conseqüència d'una pallissa. Faltava, però, identificar-lo.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a Girona va obrir una investigació. Arran de les indagacions van confirmar que la víctima era un home d'origen rus de 55 anys que constava com a desaparegut, tot i que els seus familiars van interposar la denúncia el 29 de novembre, cinc dies després que trobessin el seu cadàver.

Els familiars van indicar que l'últim lloc on tenien constància que havia estat la víctima era Llinars del Vallès (Vallès Oriental). El jutjat d'instrucció 1 de Figueres va acordar el secret de sumari. La investigació es va centrar, d'entrada, en reconstruir els últims dies de vida de la víctima.

D'aquesta manera, els Mossos van descobrir que l'home havia arribat a Catalunya a mitjans novembre per passar-hi uns dies de vacances i s'allotjava a casa d'uns compatriotes, a Llinars del Vallès. Els investigadors també van analitzar les càmeres de videovigilància de les vies d'accés al pantà i van analitzar informació de les antenes de telefonia per intentar esbrinar qui hi havia a la zona.



Detencions al Vallès Oriental

La investigació ha culminat la nit de dimecres a dijous amb la detenció de tres persones, un pare i el seus dos fills, que vivien a la casa de Llinars de Vallès on es va allotjar la víctima. Les detencions s'han fet a Llinars mateix i a Sant Antoni de Vilamajor.

La principal hipòtesi dels investigadors es que l'autor material del crim va ser el pare, que hauria acabat amb la vida de la víctima arran d'una discussió la nit del 23 de novembre. Després de les detencions, la comitiva judicial va registrar els domicilis a la recerca de proves incriminatòries.

Segons fonts properes a la investigació, els fills es desvinculen del crim i asseguren que estaven dormint en el moment en què es va produir la baralla mortal. Reconeixen, però, que van acompanyar el pare amb una furgoneta fins al pantà de Darnius Boadella, on van intentar desfer-se del cadàver.