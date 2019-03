Presó provisional sense fiança per un dels detinguts pel crim de l'home trobat mort al pantà de Boadella

El jutjat d'instrucció 1 de Granollers, en funcions de guàrdia, ha dictat aquest dissabte presó provisional, comunicada i sense fiança, per un dels tres detinguts en relació al crim de l'home trobat mort al pantà de Boadella (Alt Empordà).

Per als altres dos, fills de l'arrestat, el magistrat ha decretat llibertat provisional amb mesures cautelars com la retirada de passaport, la prohibició de sortir del país i la compareixença periòdica davant l'autoritat judicial. En la causa, s'investiguen delictes d'homicidi o assassinat —encara no s'ha fixat la tipificació delictiva dels fets— i encobriment.

Els Mossos situen el crim, investigat pel jutjat d'instrucció 1 de Figueres, en la nit del 23 de novembre passat, poques hores abans que dos pescadors localitzessin el cadàver de la víctima, de 55 anys, que, segons va revelar l'autòpsia posterior, havia mort com a conseqüència d'una pallissa.