Figueres no repetirà el servei de bus turístic gratuït des de Perpinyà

Figueres no repetirà la campanya de busos turístics gratuïts que va promoure l'estiu passat l'Ajuntament. Malgrat que la iniciativa que connectava l'Escala i Perpinyà amb la capital alt-empordanesa es va tancar amb èxit, segons la valoració que en va fer el consistori, enguany no es repetirà l'experiència. Així ho assegura el regidor de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Manel Toro. Per a Toro, que es va incorporar al govern al desembre, la mesura «no és útil» i, en canvi, aposta per invertir els recursos directament en el comerç. Quan l'Ajuntament va impulsar la campanya l'estiu passat, Toro no formava part del govern, i ja aleshores va criticar la campanya. Al desembre va assumir l'àrea de promoció, comerç i turisme, per la qual cosa l'impuls de la campanya depèn actualment de les seves àrees de responsabilitat.

«Destinar de manera directa recursos al comerç és més útil que no pas fer-ho a través de busos amb la hipotètica esperança que els visitants arribin aquí i comprin», assegura Toro. Segons l'Ajuntament, la campanya va atraure 700 turistes més a Figueres i va xifrar en 70.000 euros el retorn econòmic i un impacte directe a la ciutat de 50.000 euros. L'Ajuntament va invertir 33.810 euros en aquesta primera experiència i aleshores no descartaven tornar-la a repetir enguany.

El servei oferia dues rutes amb sortida des de l'Escala (amb parada a Sant Pere Pescador i Roses) i una altra des de Sant Cebrià de Rosselló, a la Catalunya Nord (amb parada a Canet i Perpinyà).

De fet, la campanya va generar controvèrsia a la Catalunya Nord, tant des del comerç com l'Ajuntament de Perpinyà, que va criticar que no se'ls consultés la iniciativa, una acusació que l'Ajuntament de Figueres va negar. Els comerciants francesos, però, van ser els més crítics i ho consideraven una «apropiació indeguda» dels clients.

El consistori figuerenc va impulsar la iniciativa per tal de portar més visitants a la ciutat i clients en potència pels comerciants del centre. Però per a Toro, cal invertir directament en el comerç i no en el servei d'autobús gratuït.



Subvencions al comerç

D'aquesta manera, el regidor defensa l'aposta del govern per a la promoció de la ciutat i la dinamització comercial i empresarial amb ajuts al foment de l'activitat econòmica i la bonificació del 95% de la taxa d'activitats en locals comercials inferiors a 150 metres quadrats. També s'aposta per la reducció a la meitat de la taxa de llicència d'activitats econòmics i potenciar l'Oficina d'Empresa i Emprenedoria de l'àrea de Promoció Econòmica. Uns eixos recollits en el pressupost aprovat aquest aquest dijous. La consolidació de les fires, potenciar la capitalitat de la comarca amb la nova seu de la DO Empordà i la consolidació d'itineraris culturals vinculats a Dalí són altres elements que han de dinamitzar el comerç de la ciutat.