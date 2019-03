Urbanisme demana a l´Ajuntament de Cadaqués l´expedient del polèmic projecte de Sa Guarda

Urbanisme ha demanat a l'Ajuntament de Cadaqués (Alt Empordà) l'expedient administratiu del projecte d'urbanització de Sa Guarda. Segons l'alcalde, Josep Lloret, divendres al migdia van rebre un requeriment on se'ls demanava la documentació però que "en cap cas, es deia que s'aturessin les obres". Lloret diu que ja els hi han fet arribar i que, ara per ara, no està previst paralitzar els treballs. L'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, assegura, però, que li consta que al requeriment, la Generalitat recorda al consistori que hi ha una "denúncia per irregularitats de nul·litat de ple dret" i li recomana "adoptar les mesures que consideri oportunes" si determina que "algunes de les al·legacions presentades poder ser causa de nul·litat". Prop d'una desena d'ecologistes s'han tornat a concentrar aquest matí a la zona per impedir que les màquines puguin fer els treballs d'urbanització.

La Generalitat van enviar divendres un requeriment a l'Ajuntament de Cadaqués demanant-li l'expedient administratiu del projecte d'urbanització de Sa Guarda. Així ho ha confirmat l'alcalde, Josep Lloret, que ha insistit que "en cap cas, demanen que es paralitzin els treballs". Lloret diu que ja els han tramès la documentació i que ho estan estudiant tot a fons però que, de moment, no preveuen aturar les obres.

L'advocat dels ecologistes, Eduard de Ribot, diu, però, que el requeriment recorda a l'Ajuntament que hi ha una denúncia per "irregularitats" interposada per SOS Costa Brava i que a l'escrit, Urbanisme li recomana "adoptar les mesures que consideri oportunes" si determina que "algunes de les al·legacions presentades poden ser causa de nul·litat de ple dret".

De fet, la plataforma ja va demanar a l'Ajuntament i a Urbanisme a principis de febrer que revisessin d'ofici el projecte i el pla parcial i que incoessin l'expedient per poder aturar les obres. Els ecologistes defensen que la llicència que tenen des del 2013 es nul·la de ple dret perquè, entre d'altres coses, no compleixen la llei d'Urbanisme que no permet construir en pendents superiors al 20%.

El promotors del projecte van assegurar a l'ACN la setmana passada que havien reduït a la meitat els habitatges projectats per minimitzar l'impacte ambiental, passant dels 104 previstos inicialment als 43. A més, va dir que s'ha passat de comptar amb 15.000 metres quadrats de zones verdes a més de 50.000, s'han reduït els 30.0000 metres quadrats de sostre inicials a 19.000 i s'ha reorganitzat tot el sector per protegir 15 quilòmetres de murs de pedra seca (fent discórrer els camins seguint aquestes construccions antigues).

Un grup d'opositors s'han concentrat avui a la zona per evitar que les màquines hi puguin treballar. Ja ho van fer divendres i aquest dissabte van organitzar una concentració de rebuig al projecte.