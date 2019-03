Suspenen el judici contra l'exalcalde de Bàscara per haver perjudicat un empresari

L'Audiència de Girona ha suspès el judici contra l'exalcalde de Bàscara Lluís Lloret per haver perjudicat un empresari emetent un certificat urbanístic fals. El cas es remunta al febrer del 2004. Segons sostenen les acusacions, Lloret i els seus assessors haurien emès una certificació falsa per fer creure al promotor que podria edificar en uns terrenys coneguts com el polígon industrial d'Orriols, quan en realitat això era impossible perquè el pla general del municipi s'havia declarat nul i estava paralitzat.

El fiscal recull que l'empresari va arribar a pagar 6,2 milions a l'Ajuntament -l'acusació particular parla de més de 7- per desenvolupar la zona i fer-hi una hípica. Uns diners que mai van destinar-se a aquests projectes, sinó que el consistori hauria fet servir per a d'altres finalitats.

Les acusacions imputen a Lluís Lloret els delictes d'estafa, falsedat documental i prevaricació. Demanen que se'l condemni a 6 anys de presó, a 13 d'inhabilitació i a pagar una multa de 6.480 euros. De manera alternativa, l'acusació particular imputa a l'exalcalde de Bàscara un delicte d'extorsió i demana que se'l condemni a 5 anys de presó.

A més d'ell, a la banqueta dels acusats també s'hi asseuran la secretària municipal i un advocat assessor de l'Ajuntament. El judici s'havia de celebrar aquest dimecres a la Secció Tercera de l'Audiència de Girona, però s'ha acabat suspenent per la incompareixença de diversos testimonis. La nova data per celebrar la vista oral s'ha assenyalat per al proper 27 de maig.