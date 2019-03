Mor Joan Serra, exregidor de Castelló d'Empúries

Joan Serra Puigdollers, exregidor de Castelló d'Empúries i restaurador de professió, ha mort aquest dijous. Serra era conegut en el món de la gastronomia per haver regentat durant anys el restaurant El Celler de Can Serra d'Empuriabrava, establiment que va fundar el 1998 al costat de Carme Batlle, i també per la seva vinculació amb el SíKim.

El finat va entrar en el món de la política municipal el 1995 a la candidatura del Grim. Posteriorment va formar part de la UPM abans d'integrar-se a l'equip de CiU que liderava l'alcalde Xavier Sanllehí. Joan Serra va ocupar la tinença d'alcaldia i diverses àrees del consistori. Sempre va posar especial atenció en tots els temes que estaven relacionats amb la marina d'Empuriabrava. El seu comiat és gestionat per la Funerària Empordanesa del grup Àltima i tindrà lloc, aquest divendres, a les 12 hores, a l'oratori del tanatori figuerenc. Joan Serra, nascut el 1962, serà enterrat al cementiri de Vila-sacra.