Absolen l'acusat de violar una dona a Sant Pere Pescador

L'Audiència de Girona ha absolt l'acusat de violar una dona a Sant Pere Pescador el 13 de gener del 2016. El tribunal subratlla que té "dubtes seriosos i raonables" sobre l'agressió sexual perquè la víctima "no ha relatat el mateix" en les diverses declaracions que ha fet al llarg del procediment. "El tribunal té dubtes que les imputacions efectuades contra l'acusat responguin a la realitat exacta del que va passar", recull la sentència, que també l'absol d'un delicte de coaccions. Per contra, el condemnen a pagar una multa de 270 euros per un delicte lleu de lesions per haver colpejat la víctima. El processat haurà d'indemnitzar la víctima amb 950 euros per les lesions causades.

La fiscalia acusava el processat d'un delicte d'agressió sexual i sol·licitava 12 anys de presó mentre que l'acusació particular elevava la petició a 13. També li atribuïen un delicte de coaccions pel qual demanaven 3 anys de presó i un delicte lleu de lesions, pel que volien que pagués una multa de 1.080 euros. La defensa, encapçalada per l'advocat Pere Casellas, demanava l'absolució.

La sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona de la qual ha estat ponent la magistrada Sonia Losada considera provat que cap a les nou del vespre del 13 de gener del 2016 l'acusat i la víctima es van conèixer en un bar de Figueres. "Ambdós van establir una conversa i van prendre una consumició junts", afegeix. Una estona després, van decidir marxar plegats per anar a un altre local de la ciutat.

Allà, el processat va recollir un amic seu i els tres es van dirigir amb cotxe cap a Sant Pere Pescador. "L'acusat va deixar allà l'amic que havia recollit prèviament i li va proposar a la denunciant anar a casa seva a prendre alguna cosa i a fumar marihuana, proposta a la qual ella va accedir", continua relatant la sentència.

Segons la sentència, un cop dins el domicili, i després d'haver estat prenent una copa amb una parella que vivia en una caravana propera, van "mantenir relacions sexuals". El tribunal conclou que no ha quedat acreditat que no fossin consentides o, tal com sostenia el processat, després d'arribar a un acord econòmic.

"El tribunal no ha arribat a la convicció necessària per dictar una sentència condemnatòria en relació al delicte d'agressió sexual", recull la sentència que subratlla hi ha "diversos elements que generen dubte" sobre la credibilitat del relat de la víctima. En concret, exposa que la denunciant "no ha relatat de la mateixa manera els episodis pels quals formula acusació" en les diverses declaracions que ha fet al llarg del procediment.

La sala posa com a exemple que durant el judici va ser el primer cop que la denunciant va assegurar que l'acusat l'havia amenaçat amb "rajar-li la cara i matar-la" amb unes tisores. "Que no ho exposés en la seva declaració policial ni en seu instructora és rellevant i suposa una minva en la persistència de la seva declaració", subratlla el tribunal.

Per això, absol l'acusat d'agressió sexual i coaccions perquè el tribunal "no ha arribat a una certesa més enllà de tot dubte raonable que els fets van passar tal i com els va descriure la denunciant".

Condemnat per colpejar-la

L'Audiència de Girona sí que el condemna, en canvi, com a autor d'un delicte lleu de lesions. La sentència relata que, quan tots dos van marxar de casa de l'acusat, van començar a discutir. "El processat la va agafar pels cabells, la va llançar contra terra i li va donar puntades", concreta. Com a conseqüència de l'atac, la dona va patir contusions i hematomes i li han quedat cicatrius com a seqüela. Per això, el tribunal condemna l'acusat a pagar una multa de 270 euros i a indemnitzar la víctima amb 950 euros.

La sentència no és ferma i es pot recórrer interposant recurs d'apel·lació al TSJC.