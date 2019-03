Descobreixen a la Jonquera prop d'una tona de droga oculta entre bosses d'esport d'un camió

La Guàrdia Civil de la Jonquera ha enxampat un camió que volia travessar la frontera amb prop d'una tona de droga.

La droga estava amagada entre la càrrega legal del camió, entre diversos palets que contenien bosses d'esport. En total, hi van descobrir 606 quilo d'haixix i 387 de marihuana.

Els agents aquest dimecres van detenir el conductor del vehicle, un ciutadà holandès. P.J., de 51 anys, el qual va quedar acusat de ser el presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues.

Els fets es van produir quan passaven cinc minuts per les dues del migdia de dimecres, en aquell moment una patrulla de la Guàrdia Civil de la Jonquera estava fent un servei fiscal i va observar un camió amb matrícula holandesa.

El vehicle pesant circulava en direcció França i va ser apartat pel seu control. Un cop identificat el conductor i únic ocupant, els guàrdies civils van revisar la càrrega i aquí va arribar la sopresa: van descobrir uns palets que contenien diverses bosses d'esport.

A dins hi van trobar diversos fardells embolicats en arpillera, que contenien una substància que va donar positiu al narcotest en haixix. En unes altres bosses que també es trobaven entre la càrrega del camió, hi ha via bosses de plàstic envasades al buit. Aquestes contenien una substància vegetal que va donar positiu en marihuana.

Un cop els policies van comptabilitzar tots els estupefaents, van descobrir 606 quilos d'haixix i 387 de marihuana respectivament.

Per tot això, els agents van detenir el conductor de camió. I les diligències instruïdes, juntament amb el detingut i la droga comissada van ser posats a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia a Figueres.