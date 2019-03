Detenen dos joves per robar objectes i diners en tres botigues de Figueres

Detenen dos joves per robar objectes i diners en tres botigues de Figueres

Els Mossos d'Esquadra detenen dos homes per tres robatoris en botigues de Figueres.

Els detinguts són dos joves de 19 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Figueres, com a presumptes autors de tres delictes de robatori amb força.

Els fets van succeir el passat 1 de març quan es van produir tres robatoris amb força a l'interior de comerços situats a la zona comercial de Figueres. Concretament, durant la matinada van forçar tres botigues ubicades als carrers Joan Maragall i Peralada.

En els tres casos els autors van forçar la porta d'entrada i es van endur diverses peces de roba i diferents articles, mentre que en dos dels tres casos es van emportar també el calaix de la caixa enregistradora. El valor de la mercaderia sostreta en els tres locals vorejava el miler d'euros.

La mateixa matinada, els agents van recuperar part dels objectes robats que els lladres havien amagat a l'interior d'una paperera.

Arran aquests fets es va obrir una investigació que va permetre identificar dos homes com a presumptes autors dels robatoris.

Finalment, el passat dimecres es va localitzar i detenir, a Figueres, als dos presumptes autors. La investigació no es dona per tancada i no es descarten més detencions en els pròxims dies.

Els detinguts, que tenen antecedents, van passar el dia 14 de març a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.