Apareixen a Figueres els dos primers nius de graula dels que se´n tenen coneixement a Catalunya

Dos nius de graula han aparegut aquest dissabte en un dels arbres de la Plaça de la Palmera de Figueres. Es tracta d'un fet "excepcional" ja que fins ara no constava que aquesta au hagués nidificat a Catalunya.

L'Ajuntament de Figueres explica que tenien constància del fet, però ho han volgut contrastar amb ornitòlegs especialitzats. El consistori ha decidit col·locar tanques al voltant de l'arbre on hi ha els dos nius per evitar que ningú els pugui malmetre. Malgrat que ja s'havien vist anteriorment volant en zones de Catalunya, aquesta és la primera vegada que nidifica.

La graula – corvus frugilegus - és una au de la família Corvidae que només consta un nucli reproductor a León.