Uns herois policials molt pròxims

La ràpida actuació de dos agents dels Mossos d'Esquadra salva la vida d'un home de 67 anys amb aturada cardíaca

En Marc i en Jordi són dos agents dels Mossos d'Esquadra destinats a l'ABP de Figueres-Portbou i el desembre passat van salvar la vida d'un veí de la Selva de Mar de 67 anys que va patir una aturada cardíaca a casa seva.

Dos mesos després dels fets, els agents i els protagonistes d'aquell dia s'han retrobat i l'afectat, en Lluís, que ja ha estat donat d'alta de l'hospital, es mostra molt agraït amb els policies. De fet, durant el retrobament va dirigir-se als seus «herois» i va remarcar «la vàlua de salvar-me la vida, ja que és quelcom molt gran el que heu fet, i tota la vida, no sé els anys que viuré, però sempre més us estaré agraït. Moltes gràcies Jordi i Marc».

Ambdós agents estan proposats per una felicitació individual per les Esquadres del 2020, la diada del cos dels Mossos per la seva actuació. Els dos mossos destaquen que fins que no van acabar el servei aquell dia, no van ser conscients del que havien fet. I afirmen que «coses com aquestes ens fa sentir orgullosos de l'uniforme que portem, ajudar és la nostra feina com a policies», sentencia en Jordi. En Marc recorda que la seva feina passa per la proximitat, ja que fan el servei de la zona de Portbou i que els Mossos «hem d'obrir portes i fer-nos nostra la ciutadania».

Els fets van succeir el 20 de desembre de l'any passat, a dos quarts de dotze del migdia, la patrulla formada pels dos policies es trobava a la zona de Llançà i va rebre un avís de la Sala Regional de comandament de Girona que havien d'anar a la Selva de Mar i que la seva funció implicava esperar l'helicòpter medicalitzat i assegurar la zona.

En Marc recorda que en arribar al nucli, van preguntar si hi havia l'ambulància ja a la zona però com que no hi era, van decidir anar al domicili on hi havia l'emergència sanitària. La Selva de Mar es caracteritza, recorden, per ser un municipi amb carrerons i de difícil accés. En trobar el domicili, van entrar-hi equipats amb el DEA (desfibril·lador extern automàtic). La sorpresa va ser que es van trobar «una persona asseguda a terra amb el seu germà que l'aguantava i no responia» i a més, remarca en Marc, la víctima va fer un gest com si marxés i ens vam mirar i vam decidir que havíem de fer alguna cosa». En Jordi relata que va ser una cosa ràpida, ja que l'home entrava en aturada. El van estirar a terra, li van començar a practicar la reanimació cardiopulmonar mentre van desplegar el desfibril·lador i aquest va indicar, diu el policia, que reaccionava una mica i va detectar «una petita pulsació i no va necessitar descàrrega». Van assistir l'home posant-lo en posició lateral de seguretat i, tot i que en Lluís estava inconscient, seguia amb vida.

Després van arribar els serveis sanitaris i la tasca dels policies va suposar atendre la família i assegurar, com se'ls havia ordenat, prioritzar l'helicòpter. El mitjà aeri es va emportar al veí de la Selva de Mar intubat a l'hospital Trueta.

Seguiment del dia a dia

A partir d'aquí, els dos policies van començar a adonar-se que havien salvat la vida d'en Lluís i dos dies després, mentre eren al Port de la Selva fent tasques de proximitat, en Jordi –el germà del ferit– els va explicar que en Lluís estava en coma a l'UCI i encara inconscient. Amb tot, però, a partir d'aquí va començar una relació entre el germà d'en Lluís i els policies i, per exemple, una setmana després els va explicar que el seu germà ja havia despertat i que s'anava recuperant de mica en mica.

L'agraïment del germà es va fer palès a la trobada d'aquest 6 de març entre els agents i el ferit ja recuperat. Però abans, va fer un escrit oficial als Mossos el 31 de desembre on els agraïa «la ràpida actuació i seguiment familiar que en va fer» i també hi ressaltava «l'agraïment humà i professional» cap als dos policies. El dia de la trobada va tornar a demostrar l'agraïment i emocionat, va dir que ho seguirà fent «tota la vida».

I és que el seu germà finalment va sortir de l'hospital, dos mesos després dels fets, recuperat i amb ganes de viure. En Lluís, durant el retrobament, es va mostrar molt emocionat i sobretot va dir als policies que per ell, l'actuació dels policies va ser «com si em ressuscitessin, perquè jo estava més mort que viu i gràcies a la seva professionalitat m'han salvat la vida». Els dos policies van mostrar-se molt agraïts pel gest.