Roses reserva 240.000 euros per defensar-se d'una querella criminal

L'Ajuntament de Roses ha aprovat una modificació de crèdit per disposar d'una partida de 240.000 euros per a la defensa jurídica de les persones a qui el promotor immobiliari Xavier Sala ha interposat una querella criminal per pressumpte prevariació urbanística. Acusa cinc tècnics i tres responsables polítics. Els grups han acordat que el pressupost a partir d'ara contempli una partida per a possibles querelles, donada la tendència que la població acudeixi als tribunals, diuen.

A la querella criminal s'acusa l'alcaldessa, Montse Mindan, l'exalcalde Carles Pàramo, i l'exregidora Sílvia Ripoll. També el secretari general, l'arquitecte cap d'Urbanisme, una arquitecta i dos advocats.

El regidor d'Hisenda, Marc Danés, va informar al darrer ple d'una modificació de crèdit per disposar de la partida per indemnització per raó de servei de membres d'òrgan de govern i per raó del servei de personal tècnic per l'import de 30.000 euros cadascuna.

Les partides serien per «dur a terme les despeses relatives a la defensa de personal i membres d'òrgan de govern contra el quals s'ha presentat una querella criminal» al Jutjat d'Instrucció de Figueres i que es podran recuperar mitjançant les pòlisses d'assegurances que la corporació té concertades, van exposar.

El regidor va explicar que s'havia acordat amb l'oposició «que en propers pressupostos hi hagi una dotació per fer front a possibles querelles que, com sabeu, cada cop més des de la població es fan cap a les diferents administracions».

En aquesta ocasió sortiran 60.000 del fons de contingència i la resta, 214.700 euros, d'una inversió prevista per aquest any que finalment es va fer el 2018.

El regidor d'ERC Joan Plana va concretar que es faran càrrec del cost de la defensa sempre que la persona sigui declarada innocent, però «si fos declarada culpable s'entén que ha actuat fora de les seves funcions i per tant no seria l'Ajuntament qui ho assumiria», tal com preveu la llei.



Decisions «arbitràries»

La querella es va presentar al Jutjat d'Instrucció de Figueres al novembre pel perjudici que haurien ocasionat en diferents obres decisions «arbitràries». Tal com va publicar Diari de Girona, s'exposen quatre actuacions constitutives d'un possible delicte penal.

En primer lloc, al carrer Joan Margarit 82, «resolucions injustes que van paralitzar de forma improcedent i durant més de tres anys una construcció». L'autor de la querella denuncia pressions perquè assumís el soterrament d'una línia elèctrica. S'assegura que tenia llicència i que posteriorment van exigir-ne el soterrament i van paralitzar l'obra.

La segona qüestió es refereix a una obra al camí del Turó, on diu que es va permetre la construcció d'un mur «il·legal» de quatre metres d'altura a la finca colidant.

Al carrer Riu Tordera s'hauria permès la construcció d'una vivenda unifamiliar en un espai destinat a zona verda.

Finalment, a l'avinguda José Díaz Pacheco 103, es van construir quatre vivendes unifamiliars, «en un lloc on l'ordenament només en permetia dues», es denuncia.

Carles Pàramo va emetre un comunicat en què defensava que el promotor «és conscient que tots els actes administratius propis de la tramitació urbanística, siguin en la tramitació de llicències d'obres o derivats de la disciplina urbanística, són actes reglats».