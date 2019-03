Sis detinguts per robar 45 quilòmetres de cablejat telefònic a poblacions de l'Alt Empordà, el Bages i la Segarra

Els Mossos d'Esquadra han detingut a sis persones, de nacionalitats brasilera, romanesa i espanyola, i d'edats compreses entre els 27 i els 51 anys, com a presumptes autores de cinc robatoris amb força de cable telefònic. Els lladres van sostreure més de 35 quilòmetres de cablejat i van deixar durant dies sense servei telefònic a més de 6.000 usuaris de diferents poblacions de les zones rurals de l'Alt Empordà, el Bages i la Segarra. La policia estima que el grup criminal va donar sortida a disset tones de coure robat, amb les quals haurien aconseguit un benefici superior a 72.000 euros en el període d'un any i mig. Els detinguts han quedat en llibertat amb mesures cautelars, després de passar a disposició judicial.

La investigació es va iniciar l'any 2018 arran que s'havien produït 52 sostraccions de cable telefònic en diferents punts de la demarcació de Girona, de les quals 29 es concentraven a la comarca de l'Alt Empordà. Els lladres van robar un total de 30 quilòmetres de cablejat, el que va causar uns danys valorats en més de 300.000 euros i va suposar deixar sense línia telefònica a 5.519 afectats.

Segons fonts policials els autors dels robatoris actuaven sempre seguint el mateix patró i cometien els robatoris de nit. Escollien zones boscoses properes a carreteres secundàries i on les línies telefòniques estiguessin adjacents a la via. Tot seguit, despenjaven els cables sense arribar a tallar-los i, així, evitaven afectar el servei telefònic. Materialitzaven el robatori al cap d'uns dies i s'enduien els cables seccionats a una zona agrícola a Ripollet. En aquest indret, retiraven l'aïllant per quedar-se només amb el coure.

A més, la policia va comprovar que dos dels integrants de la banda eren els propietaris d'una empresa de reciclatges de metalls de Montcada i Reixac, des d'on donaven sortida al coure sostret. Els lladres, per no aixecar sospites, falsejaven els llibres de registre i les factures per tal que no constessin les quantitats reals de metalls venuts ni tampoc els diners obtinguts en les operacions de compravenda.

La investigació policial també va permetre acreditar que el grup hauria participat en altres cinc robatoris similars comesos entre el 3 de gener i el 27 febrer de 2019 a poblacions de l'Alt Empordà, el Bages i la Segarra.