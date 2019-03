El jardí com a medicina

El centre sociosanitari Bernat Jaume de Figueres començarà a construir a finals de març un jardí terapèutic a la terrassa de la primera planta. Es tracta del primer recinte hospitalari de les comarques gironines que comptarà amb aquesta instal·lació. La cap de servei del centre, Esther Celda, ha definit el nou espai com "un oasi de benestar i salut".

Compten que unes mil persones podrien utilitzar aquest servei entre pacients, familiars i professionals del centre. El cost del nou jardí arriba a uns 150.000 euros que es pagaran amb una campanya de mecenatge. Des d'aquest dilluns i fins el 18 d'abril, la fundació ha obert una campanya per recaptar diners de grans empreses i fundacions, però també de particulars.

L'atenció sanitària dels pacients del Centre Bernat Jaume de Figueres es complementarà a partir d'aquesta primavera amb un nou jardí terapèutic. La Fundació Salut Empordà, que dirigeix el centre, començarà a construir aquesta nova instal·lació a la terrassa del primer pis de l'edifici al llarg d'aquest mes de març. Es tracta del primer recinte hospitalari de la demarcació de Girona que oferirà aquest servei.

La voluntat és que els pacients puguin passejar per aquest nou espai i connectar amb la natura, per tal que aquesta proporcioni benestar psicofísic. Segons han explicat des de la fundació, el jardí ajuda a disminuir el consum de medicaments i fomenta una actitud més positiva entre els pacients. De fet, cap de Servei del Centre Sociosanitari Bernat Jaume, Esther Celda, ha definit l'espai com "un oasi de benestar i salut" i ha remarcat la importància de preocupar-se "del dolor de l'ànima", més enllà "del dolor del cos".

Des de la Fundació també han apuntat que més enllà dels usuaris del centre, la nova instal·lació servirà perquè els familiars millorin el seu estat d'ànim en les visites i s'aprofundeixi en la relació entre professionals i pacients. La voluntat és que el jardí es converteixi en un espai de trobada del conjunt de persones que hi ha. A partir d'aquí fomentar l'organització d'activitats desvinculades del món sanitari.



Centrat en la mediterrània

El jardí ha estat dissenyat pel despatx d'arquitectes Vitaller i els jardiners Espai Can Mir. L'eix central del nou espai serà la mediterrània. Hi haurà plantes de la zona que són aromàtiques i medicinals com ara la lavanda, la menta, el gessamí o la begònia.

L'espai també es dividirà en diverses zones: una per afavorir la interacció entre els visitants, una altra que proposarà un recorregut que estimuli els sentits i una última en què es podran organitzar activitats i els usuaris podran cuidar de les seves plantes.



Campanya de donatius per finançar el projecte

La construcció del jardí s'allargarà fins a principis del mes de juny i costarà uns 150.000 euros a la fundació. Per pagar-los, Salut Empordà ha engegat aquest dilluns una campanya de mecenatge que estarà oberta fins el 18 d'abril. El principal objectiu és que grans empreses conscienciades amb el medi ambient i el benestar de les persones puguin contribuir en el projecte.

També es demanaran col·laboracions econòmiques a diverses fundacions i entitats de la comarca. A més, es faran diverses activitats per recaptar fons, com ara un concert de primavera a càrrec de la coral juvenil Les Veus del Fluvià aquest divendres 22 a la tarda. L'entrada serà un donatiu mínim de cinc euros i està obert a tothom. A més, també es vendran bosses reutilitzables que serviran per finançar els 150.000 euros de construcció.

El centre sociosanitari Bernat Jaume atén a persones que pateixen Alzheimer, deteriorament cognitiu i demència avançada. També hi ha pacients amb malalties cròniques d'elevada complexitat i una unitat de cures pal·liatives. A la planta baixa hi ha un hospital de dia per pacients en règim diürn que fan rehabilitació funcional i psicoestimulació.