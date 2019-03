Tres detinguts per un robatori en un pis de segona residència a Llançà

Els Mossos d'Esquadra van detenir la setmana passada dos homes i una dona, de 42 i 35 anys, per un robatori amb força en un pis de Llançà.

Els fets van passar el 12 de febrer en el marc d'un dispositiu de prevenció de robatoris en habitatges de la zona de Llançà, Colera i el Port de la Selva. Cap a tres quarts de sis de la tarda, els agents van detectar un cotxe a la població, que estava ocupat per tres persones i que voltava per diferents urbanitzacions. Més tard, la policia va detectar el mateix vehicle a Garriguella i, en veure la patrulla, l'home que anava a la part posterior es va estirar per evitar ser vist. Els mossos van aturar el cotxe, van identificar els ocupants i el van escorcollar. Al maleter, hi van trobar diverses eines, dos navegadors GPS, un telescopi, sabates, dos cascs de moto, un trípode, tres trepants i diversos aparells electrònics.

Com que no en van poder acreditar la procedència, la policia va dur la mercaderia a la comissaria per fer les comprovacions. Gairebé un mes després, el 6 de març, els mossos de Figueres van rebre la denúncia d'un ciutadà que assegurava haver patit un robatori en un habitatge de segons residència a Llançà. El robatori s'hauria comès entre els mesos de setembre i el 6 de març.

El denunciant va descriure els objectes que li havien robat i els agents van detectar que eren els que havien comissat setmanes enrere a Garriguella. L'home va reconèixer la mercaderia i la policia li va retornar.

La investigació oberta va permetre localitzar els presumptes autors del robatori i els van detenir com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força entre dimecres i dijous de la setmana passada a Figueres i Llançà.

Els detinguts, que tenen antecedents, van quedar en llibertat després de passar a disposició judicial.