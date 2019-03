La Junta Electoral ordena als ajuntaments retirar llaços grocs i pancartes

La Junta Electoral de la zona de Figueres insta els ajuntaments de l'Alt Empordà i el Consell Comarcal a retirar els llaços grocs, pancartes i altres símbols dels edificis públics. L'organisme dona 48 hores als consistoris perquè facin efectiva la resolució. En el cas de Figueres, els serveis jurídics de l'Ajuntament ho estan estudiant.

En l'escrit de la Junta Electoral es demana a les institucions que deixin les seves seus lliures de llaços grocs però també de pancartes relatives a «processos judicials en curs de candidats que es presentin a les eleccions», així com també d'estelades amb l'objectiu de «garantir el principi de neutralitat política» en període electoral.

La mesura ha arribat després que Cs presentés una denúncia davant la Junta Electoral en contra de l'Ajuntament de Figueres en què demanava la retirada de «qualsevol simbologia partidista». La formació ha celebrat la decisió de la Junta Electoral.

La resolució, però, s'ha fet extensiva al Consell Comarcal i a la resta d'ajuntaments de la comarca, als quals dona 48 hores per fer-ho. El requeriment demana que es faci de manera voluntària i adverteix que, si no es fa en el termini establert, «s'efectuaran els requeriments personals necessaris».

En el Consell Comarcal ahir no hi lluïa cap símbol a excepció de l'estelada; la bandera espanyola es va retirar el 2017 segons expliquen fonts de l'ens. A l'ajuntament de Figueres hi lluïa una pancarta en blanc i negre que es va instal·lar quan va començar el judici del procés i en la qual s'hi pot llegir en anglès «l'autodeterimnació és un dret, no un crim». En el cas de la capital alt-empordanesa, fins el mes passat hi lluïa una pancarta que resava: «Llibertat presos polítics», però va ser robada.

En el consell d'alcaldes celebrat ahir no es va tractar la resolució ni es va teixir cap estratègia conjunta, segons diverses fonts consultades.