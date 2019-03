L'Ajuntament de Figueres acata la Junta Electoral i retira la pancarta de la façana

L'Ajuntament de Figueres ha retirat la pancarta de la façana municipal en què s'hi llegia en anglès "l'autodeterminació és un dret, no un crim" en compliment al requeriment de la Junta Electoral, però la traslladarà en un edifici proper de titularitat privada. La decisió s'ha pres en compliment a la resolució que la JEC va enviar dilluns al consistori de la capital alt-empordanesa, juntament amb el Consell Comarcal i la resta d'ajuntaments de la comarca, en el qual s'ordenava la retirada de llaços grocs, pancartes i altres símbols.

En un comunicat, l'Ajuntament de Figueres ha fet pública la decisió poc abans d'esgotar el termini -que vencia a les 11 del matí- i s'ha procedit a la retirada de la pancarta. Tot i això, des del govern s'ha buscat una alternativa per seguir mostrant la seva "disconformitat" i que a la plaça hi segueixi essent present la reivindicació sense incomplir la resolució de la Junta Electoral, segons han explicat fonts municipals. L'alcalde Jordi Masquef no ha fet declaracions.

L'Ajuntament va rebre l'ordre arran d'una denúncia de Cs a la Junta Electoral de la zona de Figueres.