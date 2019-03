Detingut per vendre drogues des d'un pis de la Jonquera

Els Mossos han detingut un home per tràfic de drogues

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home que venia droga des d'un pis de la Jonquera.

Els agents van enxampar un comprador amb cocaïna i heroïna i després d'una investigació van poder arrestar un dels venedors.

L'arrestat és un jove de 19 anys de la Jonquera i nacionalitat marroquina, que ha quedat acusat de ser el presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.

El cas arrenca, el 19 de febrer, quan pels volts de dos quarts de vuit del vespre agents de la comissaria de la Jonquera que estaven fent tasques de vigilància per controlar i evitar la venda i/o consum de substàncies estupefaents a la població.

Van observar un home que sortia d'un edifici, del carrer de Lluís Companys, amb embolcalls del qual podria ser algun tipus de substància estupefaent.



El comprador denunciat

Els Mossos van aturar i identificar el comprador de les substàncies, i van comprovar que les dosis de droga que havia comprat era heroïna valorada en uns 78 euros i cocaïna valorada en uns 34 euros. Els policies van comissar la droga i van denunciar al comprador en virtut de la llei orgànica 5/2015 de protecció de la seguretat ciutadana.

Davant les evidències i anteriors sospites que en el domicili investigant s'hi podrien estar realitzant actes de compra/venta de substàncies estupefaents al detall, els agents van establir un dispositiu de vigilància per tal de poder detenir-ne l'autor/s.

En aquest carrer hi ha uns pisos ocupats i on diverses vegades la policia ha hagut d'intervenir per tràfic de drogues.

El passat dilluns el dispositiu va donar els seus fruits quan els agents van localitzar i detenir un dels presumptes autors dels fets.

El detingut, amb antecedents, va passar el dia 19 de març a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.