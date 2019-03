Figueres posa més vigilància a la zona esportiva amb vuit càmeres

L'Ajuntament de Figueres incrementa la vigilància a la zona esportiva de la ciutat amb la instal·lació de vuit noves càmeres. El sistema cobreix els exteriors del Poliesportiu Municipal, la piscina descoberta i l'estadi Albert Gurt.

Alguns d'aquests equipaments han patit nombrosos actes vandàlics, com és el cas de l'estadi Albert Gurt, i la instal·lació del sistema de videovigilància formava part del pla de millores i inversions de l'equipament esportiu. A més, a la piscina descoberta també s'hi havien detectat problemes durant l'estiu, especialment a la nit.

Les vuit càmeres representen una inversió de 17.700 euros i l'Ajuntament confia que permetran millorar la seguretat de la zona esportiva i evitar el vandalisme. El sistema està connectat directament amb la sala de control de la comissaria de la Guàrdia Urbana.

La instal·lació dels dispositius ja s'ha completat i Figueres suma ara 38 càmeres de videovigilància on s'inclouen les actulament ja existents a l'aparcament públic dels Fossos, la plaça de l'Escorxador, el sector oest, el carrer Nou o l'avinguda Vilallonga.

En el cas de l'estadi Albert Gurt, l'equipament encara està pendent del tancament perimetral per protegir-lo dels constants atacs vandàlics i dels nombrosos robatoris que pateix. Aquesta és una de les actuacions més demanades pels clubs que fan ús de l'estadi.

El passat mes de desembre, uns lladres van entrar al bar que hi té el Club Esportiu Juncària. No era la primera vegada i el club ja feia temps que estava en alerta i procuraven deixar-hi poc material.

Ara la instal·lació comença a incorporar-hi mesures de seguretat, que culminaran amb el tancament del perímetre.

Paral·lelament s'està a punt d'executar també la renovació de la il·luminació, una altra actuació prevista per l'Ajuntament, en aquest cas per millorar les condicions per a la pràctica esportiva. La intervenció s'ha adjudicat al tercer licitador, després que les dues primers empreses classificades hi renunciessin. El contracte l'ha acabat assumint Assa Hidràulic i Electricitat, SL per un import de 183.920 euros (IVA inclòs) i l'Ajuntament ha anunciat que l'actuació es produirà «en poques setmanes».

Actualment l'estadi disposa de 12 columnes de 12 metres d'alçada, formades cadascuna per 4 projectors. L'obra substituirà les dotze columnes d'enllumenat per quatre amb tecnologia LED d'alta eficiència. L'actual instal·lació és «obsoleta» i energèticament «poc eficient», segons recull el projecte d'obra, i la intervenció ha de permetre posar al dia una de les principals deficiències de l'estadi Albert Gurt.

La substitució de les torres d'il·luminació ha de permetre resoldre un important problema amb l'enllumenat, que ha deixat clubs i usuaris entrenant-se a les fosques. Quedarà pendent la construcció de vestidors, locals, magatzems i la renovació del paviment de la pista d'atletisme, previstos per al 2020.