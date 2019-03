La Fiscalia es querella contra l'alcalde de Castelló per donar suport a l'1-O

La Fiscalia de Girona ha acordat presentar una querella contra l'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, per donar suport a l'1-O. El ministeri fiscal demana al jutjat d'instrucció de Figueres que investigui Güell per presumpte delictes de desobediència i prevaricació en relació a la celebració del referèndum. Ara, el jutjat haurà de decidir si obre diligències prèvies i cita al batlle a declarar com a investigat.

Güell assegura que està "tranquil" perquè va fer el que creu que havia de fer i ho atribueix una "persecució de l'estat espanyol". A més de Güell, l'acusació pública ha resolt querellar-se contra l'alcalde de la Bisbal d'Empordà (Baix Empordà) Lluís Sais i ha arxivat, en canvi, les causes contra els de Santa Coloma de Farners, Puigcerdà, Olot, Palafrugell i Girona.