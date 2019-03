Port de la Selva respon amb humor a la prohibició dels llaços grocs

L'Ajuntament del Port de la Selva ha respost amb humor a la prohibició per part de la Junta Electoral de penjar llaços grocs i pancartes reivindicatives.



Des de xarxes, el regidor de les àrees de Governació, Esports, Hisenda i Patrimoni i Transparència, mostrava l'opció de l'Ajuntament:





Al balcó municipal es va retirar la pancarta reclamant la llibertat dels presos i s'ha optat per demanar la dels peixos: "Llibertat peixos pacífics" amb un llaç blau, el mateix color del missatge.L'alcalde de Port de la Selva, Josep Maria Cervera, va anunciar fa dos dies que presentarien un recurs a l'acord de la Junta Electoral de Figueres per falta de motivació i concreció.A Figueres l'Ajuntament va optar per retirar-la com han fet altres municipis a les comarques gironines. El president de la Generalitat, Quim Torra, també ha optat per retirar-los després de la recomanació del Síndic de Greuges.