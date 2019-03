La badia de Roses, el «bosc marí» més gran de tota la costa catalana

Un estudi cartogràfic del Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca ha permès descobrir el "bosc marí" més gran de la costa catalana. La troballa té una extensió de més de 800 hectàrees i actua com un hàbitat de protecció per a moltes de les espècies que hi viuen. El cap de projectes marins de la consultora Tecnoambiente -encarregada de l'estudi -, Joan Ramon Vidal, explica que es tracta d'un "sistema molt important" que manté el "territori ferm". Des del Departament assenyalen que els resultats de la troballa han estat "sorprenents", i recorden que es tracta d'ecosistemes "molt importants i essencials" per a peixos joves. El director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela, explica que la descoberta d'aquesta praderia obliga a "anar cap a un sistema de fondejos ecològics" per part de les embarcacions.