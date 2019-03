L´escola Carme Guasch de Figueres, pendent del pressupost de la Generalitat

La construcció i trasllat de l'escola Carme Guasch de Figueres a la presó vella no avança i continua a l'espera del pressupost de la Generalitat. Però mentre no es desencalla la partida, el centre suma un any més en mòduls prefabricats, i ja en són tretze.

Els tràmits estan encallats des del novembre passat, quan es va signar l'acord de cessió de l'antiga presó de Figueres al Departament d'Educació i es van posar els fonaments per a la futura construcció de l'escola.

L'Ajuntament de Figueres fa temps que es va comprometre a finançar la redacció del projecte amb 325.000 euros, però és Educació qui té el compromís de liderar-ho i executar la redacció del document. Tot i això, fonts municipals assenyalen que no s'ha inclòs cap partida en el pressupost català referent a l'escola Carme Guasch i defensen que l'Ajuntament de Figueres ja ha complert amb els seus compromisos.

De fet, ja en l'acte de traspàs del novembre, el conseller d'Educació, Josep Bargalló (ERC), ho va condicionar a l'aprovació dels pressupostos de 2019 i recordava que amb la pròrroga dels comptes difícilment el govern podria impulsar les polítiques educatives «necessàries». Donat aquest cas, es va anunciar que el projecte del Carme Guasch s'inclouria en el Pla d'Infraestructures Educatives.

Precisament, la Comissió d'Educació del Parlament de Catalunya ha aprovat una proposta de resolució de Cs pe incloure l'escola en aquest pla, així com una partida en el pressupost de 2019 per a la construcció de l'escola, la redacció de l'avantprojecte, del projecte bàsic i executiu i assegurar que el centre es posi en funcionament el curs 2020-2021.

L'anunci d'aquest acord que va fer dimecres Cs ha generat confrontació per part del grup municipal d'ERC. Els republicans han carregat contra la formació taronja per «titulars electoralistes» i els reclamen «compromís» per aprovar els pressupostos de la Generalitat i «no bloquejar la construcció de l'escola». De fet, la portaveu d'ERC, Agnès Lladó, recorda que en el pressupost municipal del 2017 i del 2018 es va incloure una partida de 325.000 euros per a la redacció del projecte i de 25.000 més per definir els usos de la nau central.

D'altra banda, tot just fa un any des que el passat 1 de març del 2018 el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Figueres van anunciar l'impuls a la redacció del projecte per ubicar l'escola Carme Guasch a l'antiga presó, però el nou centre encara està a l'espera de rebre finançament. De fet, la conselleria d'Educació depèn d'ERC però, en canvi, en els pressupostos pendents d'aprovar encara no s'hi hauria recollit cap partida concreta.



Tretze anys en mòduls

L'escola Carme Guasch arrossega tretze anys en mòduls prefabricats. Va néixer l'any 2006 i des d'aleshores les classes es desenvolupen en els anomenats barracons on estudien 453 alumnes. La nova escola ocuparà un edifici de nova construcció del perímetre de la presó i la nau central del centre penitenciari tindrà usos complementaris.