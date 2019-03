Masquef fitxa el periodista Carles Arbolí com a número dos a les municipals

Junts per Figueres

Carles Arbolí, Jordi Masquef, Alba Albert Junts per Figueres

El candidat de Junts per Figueres, Jordi Masquef, ha fitxat com a número dos el periodista Carles Arbolí, excap de premsa de Santi Vila. Actualment és assessor de comunicació a la Diputació de Girona i es troba en excedència laboral del diari ARA. Masquef també ha anunciat la incorporació de la mestra Alba Albert com a número tres.

Arbolí va ser el responsable de premsa i cap de l'oficina de comunicació als departaments de Cultura, Territori i Empresa durant la conselleria de Santi Vila. Un dels darrers càrrecs va ser el d'assessor del conseller en Projectes Transversals del Departament d'Empresa i Coneixement, del qual va ser cessat amb efectes del 26 d'octubre de 2017 arran de la dimissió de Vila poc abans de la declaració d'independència.

Fa poc més d'un any, el gener del 2018, que Carles Arbolí va ser nomenat assesor al grup del PDeCAT a la Diputació de Girona en substitució de Maria del Mar Fernández, que havia entrat amb Unió.

Carles Arbolí i Padrosa té 47 anys i és periodista especialitzat en Comunicació Política i Comunicació Institucional. Va començar la seva trajectòria professional en el món dels mitjans de comunicació a Ràdio Popular de Figueres i ha estat cap de redacció del setmanari Hora Nova, delegat a l'Alt Empordà del Diari de Girona, redactor de la Vanguardia i membre de l'equip fundador del diari ARA, d'on era el cap de Societat fins que el febrer de 2012 va ser fitxat per l'aleshores conseller Lluís Recoder, com a director de comunicació del Departament de Territori i Sostenibilitat. Posteriorment va exercir les mateixes funcions amb el conseller Santi Vila als Departaments de Cultura i Empresa.

Respecte Alba Albert té 23 anys i és Graduada d'Educació Primària en l'especialitat de Música.Actualment és mestra a La Flauta Màgica de Figueres i des de fa més set anys està vinculada al món de l'educació.

Arbolí i Albert se sumen als sis candidats que ja es van donar a conèixer a principis d'aquesta setmana i que formaven part de l'àmbit de Promoció Econòmica.