Descobreixen a la Jonquera una pistola i munició al maleter d'un cotxe que volia creuar la frontera

La Guàrdia Civil ha detingut un home a qui li van descobrir una pistola del calibre 22 i diversa munició a dins del maleter del cotxe.

L'home, va ser interceptat el dia 18 de març a la Jonquera, quan anava en direcció la frontera francesa.

Els agents després de descobrir-li l'arma i la munició, el van detenir per un presumpte delicte de tinença il·lícita d'armes. L'arrestat és un ciutadà francès, G.G. R.M. de 42 anys.

Es dona el cas que a més de l'arma de foc, a dins del vehicle hi duia unes plaques de matrícula franceses falses.

Els fets van produir-se cap a les quatre de la tarda del dia 18, quan una patrulla de Secció Fiscal de la Guàrdia Civil de la Jonquera va procedir a la identificació dels ocupants d'un vehicle francès que circulava en direcció nord.

Un cop identificats, els agents van inspeccionar el maleter de l'automòbil i hi van trobar un maletí amb una arma de foc. Es tractava d'un pistol de la marca Walther, model P22 calibre 22LR, amb un silenciador i a més, hi havia diversa cartutxeria entre la qual es trobava munició del calibre 22, 6,35 i cartutxos de caça.

Així mateix els agents van trobar dos jocs de plaques de matrícula francesa que un cop consultades la autoritats d'aquest país van constatar que no pertanyien a cap vehicle francès.

El conductor del vehicle va manifestar que l'arma era seva però que no tenia cap tipus de llicència ni de guia que emparés la legal procedència de l'arma. Per tot això es va procedir a la detenció per un presumpte delicte de tinença il·lícita d'armes.