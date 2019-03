Comerç Figueres vol més policia per combatre els robatoris a botigues

Els darrers robatoris en botigues del centre històric de Figueres han posat en alerta els comerciants, que reclamen més presència policial. L'últim incident es va produir la nit de dissabte a diumenge contra la botiga de bosses de mà Misako, al carrer Peralada, i tant des de l'Ajuntament com la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra s'està estudiant quines mesures de seguretat implantar.

«Volem que augmentin els efectius de Mossos d'Esquadra perquè es redistribueixin millor les hores de patrullatge», argumenta el president de l'associació Comerç Figueres, Lluís de Anguera. L'associació va denunciar aquest diumenge que la botiga Misako havia patit un robatori amb força i instava directament l'Ajuntament a solucionar-ho. Els Mossos tenen una investigació oberta però encara no hi ha detencions.

El representant dels comerciants considera que hi ha actuacions que s'escapen de l'àmbit competencial de la Guàrdia Urbana, per la qual cosa demana que Interior destini a la ciutat més efectius dels Mossos.

L'Ajuntament i els diversos cossos policials implicats estan estudiant quines mesures aplicar contra els robatoris amb força i des dels Mossos d'Esquadra s'avança que reforçaran la vigilància.

I és que només durant aquest mes de març ja s'han produït, com a mínim, sis robatoris amb força en botigues del conegut com a Rovell de l'Ou de Figueres. Establiments del carrer Joan Maragall, Moreria i Peralada han patit l'acció dels lladres, que per accedir a l'interior han esmicolat les portes de vidre dels comerços amb objectes contundents. Pedres en uns i tapes del clavegueram en d'altres, segons fonts policials.

En el darrer cas, els responsables de la botiga Misako es van trobar amb amb la porta feta estralls, vidres escampats i el material remenat.

De fet,entre els últims robatoris només hi ha una setmana de diferència. Aquests assalts ja es van iniciar amb assiduïtat el passat mes de desembre. Aleshores els Mossos van rebre denúncies d'almenys set robatoris en botigues del carrer Joan Maragall i Moreria.



Sense efecte en la clientela

Malgrat els darrers esdeveniments, Comerç Figueres considera que no afectarà les vendes ni l'afluència de clients. «La sort que tenim és que no hi ha carteristes i la seguretat diürna és l'única que preocupa el visitant», explica Anguera. «El problema que tenim és que la justícia no funciona amb el petit delinqüent», lamenta.

La investigació policial oberta arran dels robatoris a primers de mes va permetre detenir dos joves el passat 13 de març com a presumptes autors de tres assalts amb força perpetrats. Es tractava en aquell cas de dos joves de 19 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Figueres, que van ser arrestats. Ja tenien antecedents i el jutjat de guàrdia de Figueres en va decretar llibertat amb càrrecs.