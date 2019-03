Detenen a Vilamalla un camioner molt begut que va atropellar el seu company

Els Mossos d'Esquadra han detingut Vilamalla un camioner que gairebé multiplicava per sis la taxa d'alcohol i va atropellar el seu company.

El camioner maniobrava per estacionar en una benzinera quan li va passar per sobre accidentalment. El ferit va ser derivat en estat greu a l'hospital Trueta de Girona.

L'arrestat és un home de 50 anys, de nacionalitat espanyola i amb domicili a Motril (Granada). Els Mossos de Trànsit l'acusen de ser el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir amb una taxa penalment punible i d'un delicte de lesions per imprudència.

Els fets van passar cap a dos quarts d'onze de la nit de diumenge quan es va produir un atropellament en una benzinera de Vilamalla. En arribar al lloc, els Mossos van observar que es tractava d'un camioner que havia atropellat al seu company, el segon conductor del vehicle, el qual havia baixat del camió per tal de fer indicacions i facilitar la maniobra d'estacionament.

Com a conseqüència de l'atropellament, l'home va resultar ferit de gravetat i va ser traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona.

Els agents van comprovar que el conductor que havia causat l'accident presentava signes evidents de trobar-se sota la influència de les begudes alcohòliques.

En fer-li la prova d'alcoholèmia, va donar un resultat positiu de 0,88 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, gairebé sis vegades per sobre del límit màxim, que en aquest cas era de 0,15 mg/l.

Per tot això, va acabar detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària i per un delicte de lesions per imprudència.

El detingut, que no tenia antecedents, va passar ahir dia 25, a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual el va deixar en llibertat amb càrrecs.