Mor l'empresari cinematogràfic Antoni Camprubí

L'empresari cinematogràfic figuerenc Antoni Camprubí ha mort aquest passat dilluns a l'edat de 70 anys. Camprubí és un dels noms mítics del món del cinema a Figueres.

Durant dècades va estar al darrera de les grans sales de projecció a la ciutat: el Cinema Savoy, on es projectava cinema d'art i assaig, però també les emblemàtiques i ja desaparegudes sales Juncària, Jardí i Las Vegas, darrerament recuperada pel director Ventura Pons. El seu darrer gran somni, fet realitat, va ser impulsar un complex de multisales, l'actual CatCinemes.

Després de conèixer-se el seu traspàs, moltes veus de la cultura figuerenca i d'altres vinculades al món del cinema han lamentat aquesta pèrdua com és el cas del Cineclub Diòptria, una entitat dedicada a promoure el cinema en versió original.

En una entrevista feta a Camprubí al setmanari de l'Alt Empordà el 2014, amb motiu de l'homenatge que li va retre Diòptria, l'empresari rememorava la seva vinculació amb el cinema i com, des de ben petit, va viure-hi immers. El seu pare tenia locals d'exhibició en diferents ciutats catalanes, una tradició que ell mateix va continuar quan el 1977 va obrir el Savoy. «El cinema ven il·lusió, no hi ha res tangible», recordava aleshores.