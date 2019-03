Aigües de Vilajuïga aportarà 100.000 € per a una exposició del Museu de l'Empordà

Carles Roura com a representant d´Aigües de Vilajuïga, l´alcalde de Figueres el director del Museu de l´Empordà (d´esquerra a dreta)

L'empresa Aigües de Vilajuïga i l'Ajuntament de Figueres han signat un conveni de col·laboració per al finançament de l'exposició temporal "El país dels cuiners. De cala Teta al Bulli" que es podrà veure al Museu de l'Empordà del 27 d'abril al 15 de setembre i on es mostra la cuina empordanesa dels darrers cent anys.

L'empresa farà una aportació econòmica de cent mil euros destinada a la producció, exhibició i difusió de l'exposició temporal del Museu de l'Empordà i el seu programa d'activitats paral·leles.

Aigües de Vilajuïga serà l'únic col·laborador del projecte i l'exposició incorporarà un espai on s'explicarà breument la història de l'empresa.

El conveni inclou altres accions que afavoreixen la promoció de l'empresa com incloure el logotip com a patrocinador.

L'exposició temporal està dedicada al món de la gastronomia i la seva relació amb Figueres i la comarca. Es tracta d'una mostra que pretén construir una visió innovadora del que ha estat la cuina empordanesa els darrers cent anys, al capdavant d'una revolució que ha canviat la percepció de la cuina a tot el món.

L'exposició es complementarà amb diverses activitats divulgatives i l'edició d'una publicació relacionada amb l'exposició.

Aigües de Vilajuïga ha decidit implicar-se en el projecte com a empresa integrant de l'activitat empresarial de la comarca i com a empresa compromesa amb la societat on la desenvolupa.

L'empresa va renéixer l'estiu passat després de la compra per part de Grifols.