La primera llar d´infants pública de Figueres arriba als 40 anys d´història

La llar d'infants municipal Els Pins celebra 40 anys. Va obrir el 2 d'octubre de 1978 com a Guarderia Infantil Laboral de Figueres, i es va convertir en la primera llar d'infants pública de la ciutat. Per commemorar aquesta efemèride, l'Ajuntament i el centre han organitzat divereses activitats en homenatge a aquesta trajectòria.

La guarderia Laboral naixia el 2 d'octubre de 1978 sota el paraigües del Ministerio de Cultura, Sanidad y Trabajo. Es va crear per ajudar les famílies treballadores i de fet aquest era un requisit indispensable per poder accedir-hi. Fins aleshores, a la ciutat l'únic centre amb funcions de guarderia era la llar d'infants Ramon Reig, de caràcter privat.

Els Pins, que no va passar a dir-se així fins fa vint anys, es finançava a través de la subvenció de Treball, les aportacions de les famílies i l'Ajuntament de Figueres. El desembre del 1978 el consistori va constituir la Junta de Patronat de la Guarderia Infantil Laboral . La presidència requeia en l'alcalde, aleshores Pere Giró, i hi havia representació també del delegat provincial de Treball i la directora del centre, entre d'altres.

El centre acollia infants des dels tres mesos fins als sis anys. El curs 78-79 es va iniciar amb 127 matriculacions i un equip docent d'onze persones.

A partir del 78-79, com a Guarderia Laboral , sempre va ser superior la demanda de places a l'oferta que podia oferir, fins al punt que l'Ajuntament de Figueres l'any 1987 sol·licita al Departament de Defensa un espai dins de la zona d'habitatges d'Aviació, que havia sigut utilitzat com a Parvulari, per obrir-hi dues aules com a ampliació de la llar d'infants municipal.

En aquesta època es van fer unes obres importants d'ampliació a la planta baixa de l'edifici, per tal adequar dues aules més i on, des de llavors, s'atenen els infants més petits.

La llar d'infants va estar regida per la Junta de Patronat fins al mes de març del 1994, quan es va dissoldre arran del conveni que l'Ajuntament de Figueres havia signat amb el Deprartament d'Educació de la Generalitat. En dissoldre's el Patronat el centre va passar a ser gestionat directament per l'Ajuntament de Figueres i a anomenar-se Centre Municipal d'Educació Infantil de Figueres. Va ser durant el curs 98-99, en el qual es va celebrar el 20è aniversari, donant-li el nom actual de llar d'infants Els Pins.

Per a la regidora d'Educació, Núria Galimany, Els Pins és un centre de referència a Figueres. «És una llar d'infants innovadora, acollidora i propera a les famílies i a l'entorn», destaca Galimany.

El centre celebrarà els seus 40 anys amb diverses accions: una taula rodona sobre El joc i la vida quotidiana a l'escola bressol; una corranda amb Tomàs Fletxa; àpats amb exalumnes i famílies així com amb educadores que hi han treballat; la instal·lació d'una pancarta a l'exterior de l'edifici i la creació d'un conte sobre la llar d'infants Els Pins.