Reforç de Mossos a Roses l´estiu contra el ´top manta´

El Departament d'Interior s'ha compromès a reforçar els efectius de Mossos a Roses durant l'estiu per combatre el 'top manta'. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha recordat que el mes de juny sortirà una promoció de 500 agents i que el municipi en rebrà una xifra encara per determinar per fer front a aquest fenomen.

L'alcaldessa, Montse Mindan, per la seva banda, ha dit que estan treballant en "futures estratègies" i ha avançat que aquest any no repetiran la vigilància privada però que es contractaran vuit agents de la Policia Local durant sis mesos i que estan estudiant instal·lar una segona càmera de videovigilància al passeig.

Les mesures s'han anunciat durant la Junta de Seguretat Local d'aquest dimecres que ha presidit el conseller Buch, que ha assegurat que Roses és una ciutat "segura" i que els fets delictius al municipi han baixat un 3,8%.